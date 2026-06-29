El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo programó para este martes 30 de junio, a las 9:00 de la mañana, el inicio del juicio oral contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita. De acuerdo con información de El Comercio, el proceso judicial se desarrollará luego de que la audiencia prevista para mediados de junio fuera reprogramada.

La investigación está relacionada con la etapa en que Balcázar ejerció como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. La fiscalía sostiene que durante ese periodo se habrían cometido irregularidades en el manejo de recursos de la institución.

Investigación por presunto manejo irregular de fondos

De acuerdo con la acusación fiscal, parte del dinero administrado por el Colegio de Abogados de Lambayeque no habría sido depositado en las cuentas institucionales. En su lugar, los fondos habrían sido transferidos a cuentas personales.

Como parte de la investigación, los peritajes contables detectaron movimientos que superan los S/ 774 mil. Según la tesis del Ministerio Público, esos retiros no fueron sustentados ni rendidos al colegio profesional.

Audiencia fue reprogramada

El juicio oral estaba previsto inicialmente para el 16 de junio, pero fue aplazado por decisión del juzgado. La defensa de José María Balcázar solicitó la reprogramación al señalar que el mandatario cumplía una agenda oficial en el extranjero autorizada por el Congreso.

Durante ese viaje, el presidente sostuvo una reunión con el papa León XIV en el Vaticano. Además, desarrolló actividades oficiales en Francia y participó en encuentros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Italia.

Con la nueva programación, el juicio oral comenzará este martes en el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo. En esta etapa, la fiscalía y la defensa presentarán sus argumentos y los medios probatorios relacionados con el caso por presunta apropiación ilícita.