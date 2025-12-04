En diálogo con RPP, el presidente José Jerí Oré anunció que la próxima semana llegarán al país especialistas extranjeros para brindar recomendaciones técnicas sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana. Explicó que los expertos emitirán sus opiniones con base en información oficial que ya está siendo remitida por el Ejecutivo.

“La idea es que puedan opinar sobre la base de la realidad y la información que les estamos enviando, para que nos den sus recomendaciones”, señaló el mandatario.

Plan Bratton será solo una de las herramientas del nuevo plan

El jefe de Estado precisó que el denominado Plan Bratton no será la única base del nuevo Plan de Seguridad Ciudadana que elabora el Ministerio del Interior.

“Nosotros hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el Plan Bratton. (…) Una de las herramientas es lo que hemos heredado, el Plan Bratton. La segunda son algunas de las herramientas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013–2018”, detalló.

Jerí Oré indicó además que otra de las fuentes será la experiencia comparada de países donde las estrategias de seguridad están mostrando resultados positivos.

Gobierno recurre a buenas prácticas internacionales

El mandatario afirmó que el objetivo es diseñar un plan robusto, construido a partir de enfoques locales e internacionales que permitan combatir eficazmente la delincuencia, reforzar el control territorial y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas del orden.

Según Jerí Oré, el trabajo articulado con especialistas extranjeros permitirá acelerar la implementación de medidas y adoptar herramientas con evidencia de eficacia comprobada.

Presidente respalda uso del polígrafo en el INPE

En otro momento de la entrevista, el presidente saludó la disposición del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, de someterse a la prueba del polígrafo ante los cuestionamientos en su contra.

Afirmó que su Gobierno decidió intervenir los penales “no para dar espectáculo”, sino porque se evidenció que desde los establecimientos penitenciarios se planificaban diversos delitos, lo que hacía necesario reforzar los controles internos.

Datos clave