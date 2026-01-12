Este lunes, el presidente José Jerí llegó a San Juan de Lurigancho para sostenter una reunión con los dirigentes de diversos gremios de transportes, quienes continuan exigiendo mayor efectividad en las medidas para combatir la criminalidad.

La reunión se viene desarrollando en el patio de maniobras de la empresa Santa Catalina hasta donde el mandatario se desplegó junto a el Ministro del Interior, Vicente Tiburcio y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fernández.

Hasta el lugar también acudieron representantes de algunas empresas de transportes, muchas de las cuales sufrieron atentados en esta última semana. En esa línea, Martín Ojeda (director de la Cámara Internacional de Transporte) y Julio Rau Rau (presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte), confirmaron que alrededor de 250 empresas se sumarán a una paralización del servicio como medida de protesta.

“Nosotros estamos haciendo paros, paros y paros. Lamentablemente de todas las protestas que se han hecho, simplemente se han encontrado promesas. Ojalá todas esas promesas se cumplan porque todos los transportistas están esperanzados en eso”, selañó uno de los dirigentes antes de ingresar a la reunión.