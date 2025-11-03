El presidente de la República, José Jerí, solicitó al titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, que permanezca cinco años más al frente de la institución, en un esfuerzo por garantizar la estabilidad económica y monetaria del país.

La solicitud se produjo durante una reunión realizada el 29 de octubre, en la que también participó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, según reveló el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

“No solamente se trata de un respaldo del presidente, sino esencialmente es un pedido que todos los peruanos le podríamos hacer. Tiene usted que continuar el siguiente quinquenio porque todo su legado, su esfuerzo y su compromiso se pueden ir al agua si abandona el BCRP en este momento”, declaró Álvarez en una entrevista con Panamericana Televisión.

Velarde, símbolo de estabilidad

Julio Velarde, quien preside el BCRP desde 2006, ha sido considerado una figura clave para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del Perú a lo largo de distintos gobiernos.

El premier resaltó que el mandatario busca asegurar la continuidad de una política económica “responsable y seria”, en un contexto de desafíos globales y locales.

“Hay que esperar la elección de los peruanos para saber qué eligen: el caos, la pobreza o seguir con una economía manejada de manera responsable”, agregó Álvarez.

Reunión para fortalecer la estabilidad económica

En el encuentro del 29 de octubre, el presidente Jerí, Velarde y la ministra Miralles abordaron medidas de coordinación económica entre el Ejecutivo y el BCRP para preservar la confianza de los inversionistas y la solidez monetaria del país.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que la reunión forma parte de una serie de encuentros de alto nivel orientados a “consolidar un clima de estabilidad y predictibilidad”, especialmente ante el proceso de transición política y las elecciones generales de 2026.

Datos clave

Fecha de la reunión: 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 Lugar: Lima

Lima Participantes: José Jerí (Presidente), Julio Velarde (BCRP), Denisse Miralles (MEF)

José Jerí (Presidente), Julio Velarde (BCRP), Denisse Miralles (MEF) Revelación: Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros

Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros Objetivo: garantizar estabilidad económica y monetaria

garantizar estabilidad económica y monetaria Pedido: continuidad de Velarde por cinco años más

Preguntas y respuestas

¿Quién pidió que Julio Velarde continúe en el BCRP?

El presidente José Jerí, durante una reunión con el titular del Banco Central y la ministra de Economía.

¿Cuánto tiempo más pidió Jerí que Velarde permanezca?

Cinco años adicionales, es decir, un nuevo periodo completo.

¿Qué dijo el premier sobre la solicitud?

Ernesto Álvarez señaló que la permanencia de Velarde garantizaría la continuidad del manejo responsable de la economía.

¿Qué respondió Velarde?

Según el premier, Velarde habría agradecido el pedido, pero la decisión quedará en manos del próximo gobierno.