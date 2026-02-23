El presidente encargado José María Balcázar registra actualmente 13 carpetas fiscales en su contra, pese a lo cual asumió la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí. A sus 83 años, se convirtió en la persona de mayor edad en ejercer el cargo en la historia del país, en medio de cuestionamientos por presuntos delitos como prevaricato, apropiación ilícita y cohecho.

“Punto Final” hizo un recuento de las investigaciones pendientes que marcan el inicio de la gestión de José Balcázar.

Natural de Cajamarca y formado en la Universidad Nacional de Trujillo, Balcázar desarrolló una larga trayectoria como docente y magistrado. Sin embargo, fue destituido en 2006 por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura por presuntamente vulnerar el principio de cosa juzgada al intentar anular una sentencia firme de la Corte Suprema.

También fue cuestionado por archivar una investigación vinculada al caso Banco Wiese. Tras su salida del Poder Judicial, retomó el ejercicio privado de la abogacía y asumió defensas que generaron polémica, entre ellas la de un condenado a cadena perpetua por violación de una menor y la de un sentenciado por explotación sexual infantil.

Además, enfrenta una acusación por presunta apropiación ilícita relacionada con su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (2019-2020), donde se detectó un suouesto faltante superior al millón de soles. El inicio del juicio oral por este caso está previsto para el 16 de junio.

En el ámbito político, fue elegido congresista en 2021 por Perú Libre y protagonizó controversias en el Parlamento, como sus declaraciones sobre el matrimonio infantil y su reconocimiento de mantener comunicación con Vladimir Cerrón.