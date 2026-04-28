El presidente José María Balcázar intervino en una sola de las 18 sesiones del Consejo de Ministros que presidió desde que asumió el cargo, el pasado 18 de febrero.

Las actas publicadas revelaron su escasa participación en las decisiones del Ejecutivo.

El único registro suyo es del pasado 6 de marzo, durante la crisis de abastecimiento de gas natural.

“El Sr. José María Balcázar expresó su preocupación respecto a lo informado y solicitó a los señores ministros a que, una vez culminada la sesión del Consejo de Ministros, participen en el comité de crisis instaurado para establecer medidas inmediatas dirigidas a garantizar el abastecimiento de gas a la población”, reza el documento obtenido por el programa Punto Final.

El Despacho Presidencial respondió que la ausencia de “intervenciones extensas” no impide que el presidente cumpla su rol.