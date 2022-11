AníbalTorres, presidente del Consejo de Ministros, generó una oleada de críticas e imputaciones de misoginia en agravio de la conductora de “Cuarto Poder”, Sol Carreño, a quien maltrató con expresiones referidas a su vida familiar y personal.

Aunque el agravio ocurrió el jueves 3 de noviembre, Carreño recordó el hecho el último domingo.

El miércoles, en Huancavelica, Torres cuestionó un reportaje de “Cuarto Poder” acerca de las quejas de un poblado de la región por una promesa incumplidad del presidente Pedro Castillo referida a una carretera.

Según Torres, el reportaje era manipulador, y concluyó su comentario con un feroz ataque personal contra la periodista asegurando que, a su juicio, era una persona de “mala fe, mala entraña; esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre; es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos, solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”.

CABALLERO

Carreño calificó las expresiones del primer ministro como “poco digno de un caballero de su edad”. “Consideramos su discurso profundamente machista”, añadió,pues no se refirió Torres a los reporteros ni al director del domincal sino exclusivamente a la conductora. “De paso se refirió a temas que no son de su comptetencia ni de su conocimiento, que nada tienen que ver con la labor profesional y no le hacen quedar bien”, lamentó.





PRONUNCIAMIENTOS

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión,América TV y Canal N. en un comunicado, catalogaron la conducta del funcionario como " una clara amenaza a la libertad de expresión (...) un derecho fundamental”.

Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, considera que no se trata solo de “excesos”,

como señaló la ministra de la Mujer: “Son expresiones machistas; hay que rechazarlas y exigir una disculpa”, precisó.