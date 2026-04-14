El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, informó la presentación de una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La acción también comprende a cuatro funcionarios de la entidad y al representante legal de la empresa encargada del traslado del material electoral.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público responde a las irregularidades registradas durante la jornada del domingo, en la que no se instalaron 211 mesas de votación a nivel nacional. En entrevista con Canal N, Ronald Angulo señaló que las acciones legales contra Corvetto buscan establecer las responsabilidades por el perjuicio ocasionado a miles de electores.

El representante legal del organismo electoral precisó que los delitos imputados incluyen la afectación al derecho de sufragio, tipificada en el artículo 359 del Código Penal. En ese sentido, Angulo indicó que esta infracción contempla una pena de entre dos y ocho años de prisión para los responsables.

Además de este cargo, la denuncia contra Corvetto contempla el presunto delito de omisión o demora de actos funcionales, cuya sanción máxima llega a los dos años de pena privativa de libertad. El procurador sostuvo que hubo una evidente negligencia en la supervisión de la capacidad operativa de la empresa encargada de distribuir las ánforas.

Un tercer delito incorporado en el expediente es la obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, tipificado en la Ley Orgánica de Elecciones. El procurador Angulo subrayó que la falta de material en los centros de votación impidió que más de 55 000 ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto durante la jornada del domingo.

El documento señala que la gestión de Corvetto no habría corroborado si la empresa contratada disponía de los vehículos suficientes para el operativo logístico. Esta presunta omisión en la fase de planificación técnica sustenta la investigación preliminar que deberá llevar a cabo la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Lima.

JNE denuncia penalmente a jefe de la ONPE y cuatro funcionarios

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros cuatro funcionarios debido a los serios inconvenientes registrados durante la jornada electoral de ayer.

La denuncia fue presentada la tarde de este lunes y quedó en manos del Quinto Despacho Fiscal. El recurso, interpuesto por el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, solicita investigar presuntos delitos como abuso de autoridad, atentado contra el derecho al sufragio, omisión de actos funcionales y obstrucción del proceso electoral.

De acuerdo con el documento, Corvetto habría estado al tanto, con anticipación, de la crisis logística y tecnológica; sin embargo, no habría comunicado oportunamente al pleno del JNE la real magnitud de la situación. Solo varias horas después de iniciada la jornada electoral admitió que el material no había llegado a distintos locales de votación, lo que habría dificultado la adopción de medidas a tiempo.

La denuncia también involucra a otros funcionarios de la ONPE, entre ellos el gerente de Administración, Eduard Alarcón, señalado por presuntas deficiencias en la supervisión del contrato logístico; así como a Ricardo Saavedra, encargado de la organización electoral, a quien se le atribuye no haber asegurado la estabilidad del sistema tecnológico ni la conectividad en los locales de votación.

Asimismo, la denuncia alcanza a José Zamame, exgerente de Gestión Electoral, por su participación en la planificación del proceso; y a Juan Alvarado, representante legal de la empresa Galaga SAC, encargada del traslado del material electoral en Lima Metropolitana. Según el documento, la compañía no habría contado con la flota necesaria para cumplir con el servicio, lo que habría incidido en la paralización logística.