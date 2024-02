La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, expresó su sorpresa ante la denuncia presentada por la Municipalidad de Lima, acusándola de un presunto incumplimiento de sus funciones. La funcionaria destacó que sostuvo una reunión con el alcalde Rafael López Aliaga, durante la cual explicó los detalles relativos a la aplicación de una medida judicial contra Rutas de Lima.

Asimismo, señaló que el alcalde está “muy mal asesorado” y expresó su desconcierto respecto a las razones que llevaron al burgomaestre a interponer la querella.

“ El alcalde no ha sido bien asesorado porque de una revisión ligera de la documentación, primero se daría cuenta que sí tuve la reunión con el burgomaestre para explicarle los alcances de la medida judicial y segundo: sí respondí al oficio que me mandó el procurador de la Municipalidad de Lima indicándole cuál era la evaluación sobre las medidas cautelares con relación a Rutas de Lima y tercero: hay un oficio en el cual el propio alcalde me reitera para ver qué acciones he tomado con relación a la medida cautelar ”, afirmó en una entrevista en RPP.

Algo que sostuvo, horas después en un diálogo con Canal N, en donde expresó su sorpresa y “extrañeza” por la denuncia. “No conozco los términos de la denuncia. No he sido notificada, lo que conozco es lo que ha transcendido en la prensa. No entiendo las razones por las que ha presentado [la denuncia] porque las razones pueden ser fácilmente desvirtuadas ”, explicó.

La procuradora ad hoc explicó que la acusaron de no implementar medidas cautelares en relación con la concesión de los peajes de Rutas de Lima, aduciendo que esta omisión se interpretó como un incumplimiento de sus funciones.

En relación con esto, subrayó que sostuvo una reunión con Rafael López Aliaga y envió oficios para detallar las implicancias de la Ley 30737. Esta ley excluye a empresas vinculadas a actos de corrupción de cualquier otra medida judicial con el propósito de “asegurar” la reparación civil.

“ Yo creo que ya a la luz de toda la evidencia, y que salí a explicar el tema, el alcalde podría desistir de la denuncia o retirarla porque, en realidad, es un tema bien sencillo de analizar con las imputaciones que ha hecho ”, contestó para el canal de televisión.

En cuanto a un posible respaldo del procurador general del Estado, Javier Pacheco, para evitar su eventual destitución después de la denuncia, la funcionaria indicó que el caso “seguirá el debido proceso”.

Denuncia de la MML

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado informando sobre una denuncia presentada contra la procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana América Carrión, por presuntas faltas muy graves al no cumplir adecuadamente con sus funciones en la defensa de los intereses del Estado peruano.

La administración de López Aliaga también insta al procurador interno general del Estado, Javier Pacheco, a destituir a Carrión y solicitar medidas cautelares para asegurar el cobro de la reparación civil.