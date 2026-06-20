La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público presentó una denuncia penal que solicita investigar a Antauro Humala por la presunta comisión del delito de perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado peruano. La medida fue planteada en el marco de los hechos ocurridos durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026.

La acción legal también comprende al exministro de Salud Hernando Cevallos, a la periodista Claudia Cisneros y a otras seis personas identificadas como César Tito Rojas, Lucio Ccallo, Pavel Yábar, Andrea Valderrama, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar. Todos ellos fueron incluidos en el mismo expediente presentado ante el Ministerio Público.

La denuncia fue presentada por el procurador Moisés Vega de la Cruz ante la Fiscalía Corporativa Penal de Lima. El objetivo es que se evalúe el inicio de una investigación preliminar contra los nueve involucrados.

De acuerdo con el documento, la Procuraduría sostiene que existen elementos que justifican una evaluación fiscal sobre la actuación de los denunciados durante el periodo electoral. El caso fue remitido a la jurisdicción correspondiente para que se determinen las acciones que correspondan conforme a ley.

Informes policiales forman parte de la denuncia

Entre los principales sustentos del expediente figuran dos informes elaborados por la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Estos documentos fueron incorporados como parte de los elementos de convicción presentados por la Procuraduría.

Según la denuncia, dichos reportes identifican presuntas conductas de azuzamiento e incitación a la confrontación difundidas a través de plataformas digitales. La entidad considera que esos contenidos podrían estar relacionados con una afectación a la tranquilidad pública durante el contexto postelectoral.

La Procuraduría también adjuntó registros fotográficos de las publicaciones que forman parte de la denuncia. Asimismo, incorporó dos informes técnicos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Toda la documentación fue remitida a la Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María. Será esta instancia la encargada de analizar el material presentado y decidir si corresponde abrir diligencias preliminares.

Roberto Sánchez rechaza la denuncia

Tras conocerse la medida, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció mediante sus redes sociales. El líder de la agrupación expresó su desacuerdo con la denuncia presentada por la Procuraduría.

En su publicación, sostuvo que no aceptará acciones que, según afirmó, busquen afectar a quienes participan en la defensa de posiciones políticas y electorales. Además, cuestionó que se pretenda atribuir responsabilidad penal a personas que se han pronunciado sobre el proceso electoral.

“No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen la legítima defensa de los derechos democráticos”, expresó.

La Fiscalía deberá revisar los documentos remitidos por la Procuraduría antes de adoptar una decisión sobre el caso. Por el momento, la denuncia se encuentra en evaluación dentro del Ministerio Público.