El congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) expuso ante el pleno del Congreso que, en una visita realizada con su colega Ricardo Burga a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), encontraron protectores faciales abandonados, los cuales debieron ser entregados -el año pasado- a los usuarios de transporte público.

Como se recuerda, en agosto del 2018, el Ejecutivo emitió un Decreto de Urgencia para la adquisición de protectores faciales a fin de proteger a los pasajeros de transportes de contagiarse del COVID-19.

“Han sido abandonados (....) los mismos que debieron ser repartidos en el 2020 en medio de la segunda ola, pero los limeños no recibieron mascarillas que fueron compradas y que estaban durmiendo en un almacén de la ATU”, dijo Aliaga durante la sustentación del informe final sobre el esclarecimiento de los hechos y sanciones de la conducta de los funcionarios responsables de incumplir con las medidas sanitarias por el COVID-19.

Aliga precisó que las cajas de protectores faciales fueron pagadas por el Estado, pero hasta “julio del 2021 sigue durmiendo en los sueños de los justos”.

“La ATU no cumplió con el cronograma para la entrega de los escudos faciales, no consideró las zonas de mayor afluencia de los usuarios de transporte público y no cumplió con las metas programadas”, se lee en la dispositiva que presentó el parlamentario.

El parlamentario lamentó que gran parte de 800 mil protectores adquiridos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no hayan sido entregado a los usuarios de transporte público.

