El congresista Guillermo Aliaga, de la bancada Somos Perú, aseguró que toda persona, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra, tiene derecho a ser candidato. Esto, luego que este último señalara que esta semana definirá si participará en las elecciones del 2021 para ocupar un escaño en el Legislativo.

“Por mi lado no veo ningún tipo de problema. No he conversado con la bancada [...] De manera personal, creo que cualquier peruano puede ejercer su derecho a poder participar, porque el derecho de votación se plasma tanto en elegir como en ser elegidos”, declaró esta mañana ante la prensa.

“Dar algún tipo de conclusión sobre si alguien podría o no postular sería inoportuna porque hay que respetar la presunción de inocencia y el derecho a ser elegido de manera democrática”, añadió.

Martín Vizcarra, en una entrevista al programa “Punto Final” este domingo, dijo que estaba evaluando ser candidato de alguna lista para el Congreso en el 2021, luego de haber sido vacado del cargo de presidente de la República y tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró improcedente la demanda competencial contra la vacancia.

Aliaga aseguró que desde el partido Somos Perú no ha recibido información alguna sobre la posibilidad de que Vizcarra Cornejo postule al Congreso en sus filas como invitado a la cabeza de alguna lista parlamentaria.

“No hablo sobre temas que no están confirmados ni descartados. Es un tema que no hemos visto a nivel de la bancada. Entiendo que el partido, por lo que pude hablar con algunos dirigentes del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) hoy tampoco manejan esta información”, aseguró el legislador.

Pese a esto, señaló que no ve “ningún tipo de problema” en la posibilidad de que el exmandatario vacado pueda participar como invitado en una lista de Somos Perú para el Congreso, pero insistió que no es algo que se haya debatido en su bancada.