El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.0 se registró este jueves 14 de mayo en la región Arequipa.

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0276, el evento ocurrió a las 06:08:58 a.m. y tuvo una profundidad de 52 kilómetros.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 29 kilómetros al sureste del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0276

Fecha y Hora Local: 14/05/2026,06:08:58

Magnitud: 4.0

Profundidad: 52 km

Latitud: -15.99

Longitud: -74.01

Intensidad: III Chala

Referencia: 29 km al SE de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/kPquGtktiB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 14, 2026

IGP reportó intensidad III en Chala

Según el Instituto Geofísico del Perú, el sismo alcanzó una intensidad III en Chala, nivel considerado como leve y percibido por algunas personas en reposo o dentro de viviendas.

Las coordenadas difundidas por el Centro Sismológico Nacional fueron latitud -15.99 y longitud -74.01.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a causa del movimiento sísmico.

Perú se mantiene en constante actividad sísmica

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo debido al choque de placas tectónicas.

El Instituto Geofísico del Perú recomienda a la población mantener activa su mochila de emergencia y participar en simulacros de prevención ante eventuales emergencias.