La congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) presentó un proyecto de ley que busca que se prohíba el cobro de montos extras por asientos en vuelos aéreos y, por ello, busca la incorporación de un nuevo inciso al artículo 101 de la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú.

“El valor o precio ofrecido en el contrato de viaje, incluye necesariamente un asiento y las comodidades básicas para realizar el íntegro del viaje. Solamente se pude cobrar adicionales al precio del valor del vuelo, por el otorgamiento de nuevos y mayores servicios”, se indica en el documento.

¿En qué consiste estos cambios?

De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, uno de los problemas que existe con las aerolíneas es la de modificar el costo del uso de los servicios de viaje, incrementado el costo para poder viajar, por ejemplo, “creando de forma arbitraria el beneficio de acceder a un asiento, sin que por el hecho de su ubicación y confort otorgue mejor servicio que otro asiento”.

“Los pasajeros que desean usar el servicio de transporte aéreo en el Perú, deben adquirir su pasaje por a cualquier vía comercial, pero para poder abordar el avión, deben previamente desde 48 horas antes de abordar, confirmar su vuelo, mediante un proceso que ellos denominan “Check In”, y en dicho proceso ofrecen escoger el asiento que dentro de la cabina que todos los pasajeros utilizaran, sin embargo al elegir un asiento y sin que medie ningún nuevo servicio, ni comodidad adicional, tiene un costo y que incrementa por su ubicación sea en la fila como en la columna, lo que incrementan el precio del servicio, bajo reglas arbitrarias y sin explicación”, se detalla en el proyecto de ley.

Asimismo, se indica que está práctica es nueva y creada en perjuicio del usuario, ya que no se otorga ningún servicio adicional, ni comodidad, puesto que se han tasado precios diferenciados a los asientos sea por su ubicación en la fila o la columna.

“Siendo que ventana, pasillo o intermedio tienen costos distintos y se incrementa conforme se acercan a la parte delantera, siendo que cuando una familia de tres personas viaja juntos a un mismo destino y ocupan una sola fila deberán realizar distintos gastos para cubrir el mismo vuelo y mismo destino”, se acota.

Por ello, con el fin de “solucionar este problema y evitar que se utilice la posición de poder y dominio que tienen las empresas aéreas” -que no han sabido autorregularse- se indica en el proyecto que es “necesario que en la norma que regula la gestión del negocio de las aerolíneas, se establezca una tipificación clara que prohíba este tipo de prácticas”.

“La presente propuesta normativa no genera gasto al erario nacional, puesto que se trata de regular los contratos entre particulares con el fin de hacer respetar el derecho de los consumidores y usuarios de transporte aéreo evitando que las empresas aéreas, cobren montos adicionales para poder ocupar un asiento cuando uno ya ha comprado un pasaje, y si realiza dicho cobro deber ser por otorgar mayores y mejores servicios y comodidades. La propuesta beneficia a los usuarios y consumidores de vuelos aéreos, a quienes no se les podrá realizar cobros adicionales por servicios ni comodidades que no se les brinda”, se acota.

VIDEO RECOMENDADO: