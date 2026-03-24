Por: Andrea Pereyra y Sofía López

Con la presencia de 11 aspirantes al sillón de Pizarro, anoche se desarrolló la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Desde las 5:00 de la tarde, los simpatizantes de los partidos políticos que participaron en el debate se hicieron presentes en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Al evento asistieron representantes de organismos internacionales como Idea Internacional, Unicef, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.

Además, fue invitado el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

PULLAZOS. Pese a que la organización y los moderadores del debate recordaron a los aspirantes de la Presidencia que eviten los ataques personales, estos abundaron entre la mayoría de los participantes, al punto que incluso resaltaron más que las propuestas expuestas.

Antes del inicio del evento, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, calificó la jornada como un hecho histórico. “Este debate permitirá ratificar el voto que tienen (los ciudadanos) o tomar una decisión, porque van a poder conocer a todos los candidatos”, añadió.

La jornada de debates continuará hoy, con la participación de 12 candidatos a la Presidencia.