El precandidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaunde, anunció que no solicitará seguridad especial durante su campaña, pese a haber sido víctima de un ataque armado en Cañete. Señaló que se ajustará a las normas vigentes y no requerirá medidas excepcionales.

El hecho se produjo mientras Belaunde supervisaba obras relacionadas con un proyecto inmobiliario de su empresa. Al salir de su propiedad, fue interceptado por una motocicleta con dos sujetos armados, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Su vehículo recibió múltiples impactos de bala.

En diálogo con la prensa, Belaunde señaló que no solicitará protección adicional por parte del Estado. Destacó que quienes puedan tomar medidas de seguridad dentro del marco legal deberían hacerlo por cuenta propia. Asimismo, precisó que el cronograma de seguridad para precandidatos comenzará a aplicarse a partir del día 23, según las normas.

Asimismo, aseguró que su decisión responde a evitar privilegios y reconoce que miles de microempresarios enfrentan diariamente amenazas similares sin contar con protección estatal. “No voy a pedir nada excepcional, nada distinto”, manifestó.

El precandidato subrayó que la defensa personal es un derecho y afirmó que cada ciudadano debe actuar dentro del marco legal frente al aumento de la inseguridad.

#EnVivo



Rafael Belaunde, precandidato presidencial de Libertad Popular: No voy a solicitar nada que no esté previsto en la normativa. Imagínese, cada microempresario necesitaría un custodio, no alcanzaría los efectivos para eso



Encuentra más información en la WEB ►… pic.twitter.com/xbBZ5SOPWl — Canal N (@canalN_) December 3, 2025

De acuerdo con su relato, el ataque ocurrió la mañana del día anterior mientras supervisaba obras próximas a un desagüe municipal en Cañete. Al salir de su propiedad, una motocicleta con dos personas armadas bloqueó su camino, y Belaunde respondió al percatarse de que estaban armados.

Belaunde precisó que su arma está legalmente registrada y que la utilizó durante el enfrentamiento. Su vehículo recibió cuatro impactos de bala, uno de ellos en el parabrisas. El arma fue entregada a la Policía para las pericias correspondientes, y el precandidato espera recuperarla una vez concluidas las pruebas balísticas.

Rafael Belaunde no resultó con lesiones físicas graves, aunque permaneció agachado dentro del vehículo durante varios minutos por temor a un posible segundo ataque.