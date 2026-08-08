El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que el Ejecutivo viene preparando una estrategia para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, luego del anuncio de Keiko Fujimori sobre la presencia de militares en las calles y el sistema de transporte.

Belaunde precisó que aún no existe una fecha definida para iniciar el despliegue y explicó que la intervención se coordinará con el Ministerio del Interior mediante una fuerza conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“No hay fecha. Lo que estamos haciendo es definiendo la estrategia, cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas. (…) No quisiera adelantar nada, pero sí hay una estrategia integral en virtud de la cual las Fuerzas Armadas van a adquirir un rol preponderante, protagónico en la seguridad interna, pero en apoyo a la Policía Nacional del Perú, que es quien tiene el mandato constitucional para eso”, indicó.

El titular del Mindef agregó que el trabajo se desarrollará junto con el Ministerio del Interior y que el despliegue contemplará la participación coordinada de ambas instituciones.

Asimismo, Belaunde señaló que Keiko Fujimori dará próximamente mayores detalles sobre la estrategia y afirmó que su implementación requerirá facultades legislativas del Congreso.