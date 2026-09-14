Solo pocos minutos después de que la presidenta Keiko Fujimori nombre a Rafael Belaunde Llosa como el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), las críticas llegaron debido a su nula experiencia vinculada al sector.

Sin embargo, a poco más de un mes del Gobierno de Fujimori, Belaunde no solo arrastra ese cuestionamiento, sino que se le han sumado otros más que van de la mano de su constante necesidad de protagonismo.

Incluso, es el primer ministro de Fujimori contra el que se presentó una moción de interpelación a solo dos semanas de asumir.

Y aunque se salvó de la interpelación, en el breve tiempo que lleva frente al sector, su figura se ha desgastado tanto que podría ser el primero en ser cesado en el cargo si la mandataria decide hacer una recomposición ministerial.

Rafael Belaunde expondrá sobre pedido de facultades ante Comisión de Constitución de diputados. (Foto: Andina)

VARIOS

De acuerdo con información revisada por Correo, el ministro de Defensa acumula por lo menos seis cuestionamientos (ver infografía).

El primero llegó el mismo 28 de julio de este año, minutos después de jurar al cargo.

Y es que la hoja de vida de Belaunde dista mucho de sus colegas del Gabinete Ministerial.

Es bachiller en Economía. Sin embargo, su experiencia laboral de centra en ser gerente general de sus empresas.

Llamó la atención que en su hoja de vida incluso colocó que fue ministro en el año 2020.

INF

Lo cierto es que fue titular del Ministerio de Energía y Minas solo por un mes en la gestión de Martín Vizcarra.

Un dato no menor es que el Ministerio de Defensa tiene un punto de participación cuando se trata de minería.

Por ejemplo, en zonas como Pataz (La Libertad), la minería ilegal ha traído organizaciones criminales, extorsión, sicariato, tráfico de explosivos y control territorial.

Precisamente, las Fuerzas Armadas intervienen para recuperar el control del territorio.

Por ese motivo, causó sorpresa la revelación de que Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, realizó un aporte de un millón 480 mil soles para la campaña presidencial de Belaunde.

“El financiamiento es al partido, no es a una persona”, así defendió Belaunde el generoso monto que aportó Arias para las Elecciones Generales 2026.

Darwin Teófilo Eufracio León, esposo de Tania Porles (excandidata a la vicepresidencia de Rafael Belaunde), fue designado viceministro de recursos para la defensa del Ministerio de Defensa. https://t.co/mNdALKGtOM pic.twitter.com/s8egNOlupe — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 11, 2026

Por otro lado, según información de Latina Noticias, Belaunde omitió declarar que su padre es director de una empresa minera minera desde mayo de este año.

De acuerdo con la partida registral de Paltarumi S.A.C. ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Rafael Belaúnde Aubry fue designado director de la sociedad para el periodo mayo 2026-mayo 2029 junto a otras seis personas.

En su declaración jurada, Belauned señaló que su padre “no labora”.

Para justificar el no registro de información, el titular de Defensa aseguró no saber cuál es el vínculo de su padre con Paltarumi.

“No conocía de ese vínculo. Que él tenía amistad con Jimmy Pflucker (director de Paltarumi), eso sí sabía”, sostuvo.

Declaración Jurada de Intereses de Rafael Belaunde Llosa donde omitió que su padre es director de una empresa minera. (Imagen: Captura DJI)

LOS FOCOS

El hecho más reciente que protagonizó Belaunde tiene que ver con el secuestro del comerciante Jennss Lara y el asesinato de tres acompañantes.

El titular de Defensa viajó a Trujillo para acompañar a la Policía en las diligencias.

Allí fue captado en diferentes fotografías frente a los detenidos en lo que parece una conversación y que fue interpretado como una especie de interrogatorio.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, aseguró que la presencia de Belaunde en el presunto interrogatorio puede perturbar la investigación.

A esto se le suma que al volver a Lima, el ministro se tomó una selfie que subió en sus redes sociales, como si se tratara de un retorno de vacaciones.

También está el reciente nombramiento de Darwin Teófilo Eufracio León como viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

El ingeniero economista Eufracio León fue candidato a senador por Libertad Popular, partido de Belaunde, en las recientes elecciones.

Es también parte del Comité Nacional De Ética y Lucha Contra La Corrupción del partido Libertad Popular.

En el sector público se desempeñó como asesor en el Ministerio de Cultura, Economía, Justicia y en Reniec.

En el 2025 fue director ejecutivo Del Programa De Modernizacion Del Sistema De Administracion de Justicia.

Aunque su salto más reciente en el Estado se dio con Belaunde, quien lo nombró asesor.

Además, Eufracio León es esposo de Tania Porles, excandidata a la segunda vicepresidencia de Libertad Popular, junto a Belaunde.

Estos son los detenidos vinculados al secuestro en Trujillo que presentó el ministro Belaunde. (Foto: Composición diario Correo)

ANÁLISIS

Para el analista Luis Benavente, el ministro Belaunde tiene cuestionamientos de origen, por su falta de experiencia vinculada al sector.

“Él es un ministro con fallas de origen, fue un adversario, aunque eso puede pasar en la política de manera frecuente. Belaunde fue un opositor fuerte”, indicó.

En diálogo con Correo, consideró que Belaunde puede ser un dolor de cabeza para la presidenta Fujimori. Sin embargo, dijo que su permanencia podría ser evaluado cuando cumpla 100 días.

Desde su punto de vista, después de ese plazo en promedio, Belaunde debería pensar en dar un paso al costado si los cuestionamientos en su contra no cesan.

Además, Benavente se refirió a la reciente participación de Belaunde en Trujillo.

“En su mensaje a la nación, la presidenta Fujimori habló del rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la lucha contra la criminalidad, que intervienen ayudando a la Policía. El rol de las FF.AA. debe ser al costado, eso es algo que Belaunde no ha medido”, agregó.

Por ahora, Belaunde tendrá que responder ante el Pleno de la Cámara de Diputados sobre las acciones y estrategias de su sector para combatir la inseguridad ciudadana.