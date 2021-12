Comenzó desde el viernes a recircular en redes sociales un video de campaña de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, en el que lanza durísimos ataques contra la jefe de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Lo llamativo del caso es que dicho material, producido hacia marzo de 2021, fue retuiteado por López Aliaga ayer, con lo que busca confirmar el mensaje.

Entre las frases destacan: “La poblacion peruana está muriendo por el Covid y tú no dices nada”;”tienes una dependencia de Odebrecht, has recibido plata de la corrupción”; “Yo he pagado mis estudios, tú has recibido dinero de la corrupción para que tú y tus hermanos estudien”; “la desgracia del Perú es por tu culpa. No supiste conciliar con PPK (...) te encaprichaste...”. Todo indica que López Aliaga buscó desmarcarse ante su próxima postulación a Lima.

