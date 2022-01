El líder de Renovación Popular y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, aseguró que le ofrecieron ser presidente del Consejo de Ministros (PCM) en el Gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, explica, no aceptó la propuesta por la “falta de transparencia” del Ejecutivo.

“Yo no oculto nada a nadie, en política hablo claro. Me han llamado en su momento, me llamaron cinco emisarios de Pedro Castillo en una sola noche. Era para ser primer ministro, pero con un Gabinete puesto por otra gente. ‘Ah, no’, dije”, narró López Aliaga en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, explicó que hubiera aceptado el encargo para ser titular de la PCM si le daban la potestad de armar su propio Gabinete Ministerial.

Sin embargo, Rafael López Aliaga afirmó que actualmente no aceptaría la propuesta al considerar que la administración de Pedro Castillo “está rodeada de corrupción”.

En otro momento, el excandidato a la Presidencia consideró que el jefe de Estado debe renunciar luego de haber admitido en una reciente entrevista que “no está preparado” para ser mandatario.

“Entrando al tema de Pedro Castillo, él no está preparado. […] Perú no puede ser la práctica de 30 millones de personas, es un tema bien fregado”, sostuvo.

“Un tema que me ha desilusionado es que pensé que era un campesino que, bien rodeado, lo hubiera hecho mucho mejor. Mi conclusión es que debe renunciar junto a la señora Boluarte”, concluyó.