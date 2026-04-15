Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, volvió a pronunciarse sobre las Elecciones Generales 2026 a medida que se conocen los resultados preliminares. El político reiteró sus cuestionamientos y responsabilizó nuevamente a Piero Corvetto, titular de la ONPE, por las presuntas irregularidades registradas durante la jornada de votación del último domingo.

Durante sus declaraciones, el candidato presidencial remarcó que el proceso electoral debía llevarse a cabo con total transparencia para asegurar la confianza de la ciudadanía.

“Básicamente al señor (Piero) Corvetto, para lo que se le paga es para que ese día, el domingo, sea un proceso limpio, sin dudas, inmaculado, puro y santo. Pero no. Lo que ha hecho es un destrozo electoral. Mi opinión es la siguiente: si Renovación ganara, no es la manera”, indicó.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular: "Este proceso electoral tenía que ser limpio y puro [...] Lo que hizo Piero Corvetto fue un destrozo electoral. Si ganáramos, no es la manera. "



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López Aliaga fue enfático al señalar que existirían estructuras dentro del organismo electoral que, según indicó, ha venido denunciando públicamente con anterioridad. Asimismo, pidió una solución a esta situación, aunque previamente exigió la salida de Corvetto de la ONPE. “No lo podemos avalar, ni a toda su mafia, toda su estructura criminal”, expresó.

Por otro lado, el exalcalde de Lima usó sus redes sociales para convocar a una movilización frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Tenemos decenas de pruebas en redes sociales, denuncias, demandas en curso del sabotaje a la voluntad popular, sabotaje premeditado, sabotaje planeado hace meses para que estas ‘elecciones’ estén contaminadas y manchadas por todos lados”, se le escucha decir a López Aliaga mediante un video publicado en sus redes.