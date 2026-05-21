El líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, quien estuvo a 22 mil votos de pasar a la segunda vuelta presidencial, acusó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, de formar parte del supuesto fraude electoral.

“Lamento que ella sea cómplice de este fraude. Es lo que le reclamo justamente. Tendría mucho más apoyo de Renovación Popular si ella reconociera que hay fraude acá”, exclamó.

López-Aliaga convocó a medios nacionales e internacionales para exponer presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril. Como argumento mostró peritajes forenses, análisis estadísticos y actas con firmas “falsificadas”.

El excandidato presidencial, asimismo, sentenció que su partido no respaldará a Fujimori en la segunda vuelta electoral, si ella antes no cuestiona la proclamación de los resultados del 12 de abril.

“La señora Fujimori no puede seguir avalando esto. Si va a continuar diciendo: ‘Todo está bien, todo está normal’, se cava su tumba. Por más que yo diga: ‘Voten por la señora Fujimori, le van a hacer trafa con el sistema’”, advirtió.

Añadió que Fujimori pierde el respaldo de “por lo menos dos millones y medio de votantes” que respaldaron a su partido, al no pronunciarse y sumarse a su denuncia.

“Ella podría muy bien decir: ‘Aquí hay fraude, aquí hay delito’”, enfatizó.

López-Aliaga también sostuvo que el partido País para Todos, que postuló al cómico Carlos Álvarez a Palacio, figura entre los “perjudicados” por las mesas 900 mil –utilizadas en centro poblados–, porque sin estas habría colocado seis senadores y 13 diputados en el Congreso bicameral.

RÉPLICA

Por la noche, Keiko Fujimori evitó pronunciarse sobre las denuncias de López Aliaga y se limitó a señalar que las puertas del diálogo están abiertas para todos los partidos, incluso Renovación Popular.

Descartó alianzas partidarias formales, pero reconoció que los futuros congresistas de Fuerza Popular (22 senadores y unos 40 diputados) ya sostienen espacios de diálogo con legisladores electos de casi todos los partidos.

Consultada sobre las condiciones anunciadas por el líder de Renovación Popular, la candidata respondió: “Ojalá que más adelante él recapacite. Nosotros seguimos adelante, pero acá lo importante es hablar de cuáles son los problemas del día a día que tienen los ciudadanos”.