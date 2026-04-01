Durante el quinto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lanzó un cuestionamiento directo contra la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en medio del bloque dedicado a Educación, Innovación y Tecnología.

El intercambio ocurrió durante la fase de bolsa de tiempo, en la que los candidatos debatían propuestas educativas y aprovechaban el espacio para formular críticas políticas.

López Aliaga recuerda mayoría parlamentaria de Fuerza Popular

Durante su intervención, el candidato de Renovación Popular señaló que Fuerza Popular tuvo una oportunidad política importante en el pasado que, según indicó, no fue aprovechada para impulsar reformas.

“Y estoy de acuerdo, pero sí le hago recordar, señora Fujimori, con todo el respeto, que usted tuvo mayoría absoluta en el Congreso para poder hacer todas las reformas que el pueblo necesitaba y no tener la porquería de gobierno que tenemos ahora”.

El comentario fue emitido luego de una intervención en la que el candidato planteó propuestas relacionadas con el apoyo a estudiantes con habilidades especiales y el fortalecimiento de la educación inclusiva.



