El precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue el primero en intervenir durante el bloque electoral del CADE Ejecutivos 2025.

“Jueces sin rostro para procesar al terrorismo urbano”, dijo el aspirante al sillón de Pizarro.

Reforma total del Poder Judicial y el Ministerio Público: meritocracia, línea de carrera, atracción de talento (modelo BCR), fue otro de los planteamientos de López Aliaga.

Además, reiteró su conocida propuesta para retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la inversión de mil millones de dólares para potenciar la inteligencia policial y militar a través de la compra de las cámaras, drones, interceptación de información y central de recompensas efectivas.

“Demanda del Estado Peruano contra Brookfield ante el CIADI por al menos tres millones de dólares por compra de acciones de Odebrecht en concesión obtenida corruptamente, habiendo pagando dinero a funcionaria pública. La compra de acciones a Marcelo Odebrecht se materializó estando preso y sentenciado a 18 años de cárcel por corrupción en Brasil”, sostuvo.

Además, indicó que en su eventual gobierno, la Procuraduría Pública del Perú procederá a la inmediata incautación y pérdida de dominio de todos los activos de Odebrecht y subsidiarias en el Perú para garantizar la recuperación del daño económico y moral ocasionado a nuestro país.