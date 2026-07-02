El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga (RLA), reiteró su posición de no asumir como senador electo.

Carta enviada por Rafael López Aliaga al presidente del Congreso Fernando Rospigliosi.

DETALLES

Ayer, el exalcalde de Lima, le envió un oficio a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso.

En el documento, López Aliaga pide que le comuniquen su decisión de no asumir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de dejar sin efecto la entrega de su credencial y que se convoque a su accesitario, Absalón Vásquez.

El motivo del escrito es porque el 30 de junio venció el plazo para que los senadores elegidos presenten ante Oficialía Mayor del Congreso sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, los que no cumplan con dicho requisito, no pueden jurar ni ejercer el cargo de senador.

“Esperar únicamente el acto formal de instalación implicaría mantener innecesariamente vacante un escaño cuya representación corresponde a la organización política y, en definitiva, a los ciudadanos que respaldaron nuestra candidatura”, se lee en el documento.

Hace una semana, el JNE entregó credenciales. Mario Zapata N. / @photo.gec

ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales, José Tello, si el Congreso resuelve hasta el viernes que RLA no está apto para asumir como senador, este podrá apelar ante el JNE.

Cabe precisar que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró recientemente improcedente la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde de Lima, por haber sido elegido senador.

“En una apelación uno debe presentar un medio probatorio, en este caso sería un documento del Congreso que lo declara como no apto”, dijo.

Sobre el reemplazo para RLA en el Congreso, Tello señaló que la situación deberá ser definida por la Comisión Permanente o el nuevo Parlamento.