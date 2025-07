El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró no tener relación con los 53 carteles y pintas que lo presentan como candidato presidencial, pese a que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 investiga una posible infracción al principio de neutralidad.

El burgomaestre sostuvo que no está detrás de esta propaganda y que responderá personalmente sobre su eventual candidatura en octubre, cuando evalúe su postulación.

En declaraciones a Canal N, el López Aliaga afirmó que no es responsable de los paneles y que no existe presupuesto ni vínculo partidario directo con los materiales.

“He visto, sí, pero, ¿cómo hago para decirle a la gente que no ponga? Si fuera dinero mío o de mi partido podría ser, pero no es el caso. Aparte, no soy candidato”, señaló. Reiteró que su decisión se conocerá el 12 de octubre, tras un período de reflexión personal.

Sin embargo, durante un acto oficial en el Rímac, López Aliaga mencionó tener “un plan de gobierno para el Perú”, lo que generó cuestionamientos sobre una posible contradicción en su discurso.

Hallazgos del informe electoral

Según el informe presentado al Jurado Electoral, los carteles con la leyenda “Rafael López Aliaga presidente” y el símbolo de Renovación Popular —partido que lidera desde 2020— fueron detectados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Comas y el Cercado de Lima, entre otros.

El documento incluye fotografías y ubicaciones exactas de los materiales, clasificados como paneles, banners y pintas.

El Jurado Electoral evalúa si iniciará un procedimiento sancionador o emitirá medidas correctivas. De comprobarse una violación a la neutralidad, López Aliaga y el regidor Renzo Reggiardo —también investigado por un caso similar— podrían enfrentar sanciones, desde multas hasta inhabilitación temporal.

El informe subraya que las autoridades públicas deben abstenerse de realizar propaganda política, conforme a la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones y normas del JNE.

En paralelo, López Aliaga se refirió al informe de la Contraloría sobre los vagones del tren Lima-Chosica, negando responsabilidad en su mantenimiento y anunciando estudios para una segunda vía.