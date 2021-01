Apodado el “Bolsonaro peruano” por sus adversarios, el acaudalado empresario Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Nacional, volvió a ser tendencia en redes sociales por lo polémico de sus expresiones.

Al remarcar que está en desacuerdo con el aborto, inclusive en el caso de una menor de edad violentada sexualmente, sostuvo que una niña que procrea, aún como producto de una agresión, deja de ser una niña y se convierte en mujer.

“Un crimen no justifica otro crimen. Tienes una criatura dentro del vientre de una niña o una mujer. Entonces, ya no es niña ¿no? Cuando procrea ya no es niña, ya es una mujercita”, afirmó en una entrevista con la periodista Juliana Oxenford, de ATV.

Enseguida, la periodista replicó: “Pero puede ser de nueve o diez años; es una niña, no es una mujercita”.

“Eso es bien raro, ¿ha? “, dijo, minimizando la cifras de violaciones en el país. “He estado investigando (…) antes de venir, me he preparado, he? Tengo los números”, alegó López Aliaga antes de referir que de 1 100 casos de violaciones al año, “solo” el 10% eran niñas. “¿Le parece poco?”, le reprochó la periodista.

No fue el primer lapsus. El lunes explicó su propuesta para proceder con casos de niñas o mujeres violadas: las pondría en un hotel cinco estrellas durante la gestación y al final entregaría los bebés en adopción.

a su estilo. En otros temas, López Aliaga defendió el uso de la ivermectina en el combate contra el coronavirus y planteó que se distribuya en las postas médicas para que la gente se proteja cada 20 días con receta médica.

También sostuvo que la inmunoglobulina (IGG) era un antivirus cuando en realidad es un anticuerpo que se desarrolla en el sistema inmune del paciente que superó el COVID-19.

Cuando se le preguntó si conocía el significado de “misógino”, señaló que “ni idea, es una chapa que me estás poniendo”.

Por ultimo, anunció un programa de 100 días “para que el Perú sea potencia mundial”.