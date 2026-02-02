El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, manifestó que la burocracia del Estado debe reducirse y que el país necesita funcionarios clave en áreas estratégicas para mejorar la administración pública mediante el uso de tecnología vigente.

En entrevista con Latina, el postulante cuestionó la actual estructura del Ejecutivo. “Tener 18 ministerios, desde el punto de vista de gerente privado, es una locura. Máximo deben ser seis o siete con la Presidencia del Consejo de Ministros”, sostuvo.

López Aliaga señaló que su experiencia en la Municipalidad de Lima le permitió constatar que una parte importante del presupuesto público se pierde en consultorías.“Se va la plata en consultorías, con lo que cuesta recaudar el dinero”, afirmó.

Prioridades: alimentación, agua y seguridad

El líder de Renovación Popular explicó que los recursos ahorrados con la reducción de la burocracia se destinarían a prioridades sociales, como la alimentación infantil y el acceso al agua potable.

Indicó que se impulsarán comedores administrados por los propios padres de familia, con el objetivo de optimizar el gasto público y mejorar la atención a los sectores más vulnerables.

En materia de seguridad, remarcó que uno de los ejes centrales de su propuesta es el combate a la criminalidad. “Debemos tener equipos de élite que ya han vencido al terrorismo y ahora los hemos reclutado para vencer al terrorismo urbano, es decir, al extorsionador”, declaró.

Añadió que su planteamiento incluye una coordinación con Estados Unidos para capturar a los cabecillas del Tren de Aragua que operan en el país.

Salud y hospitales solidarios

Sobre el sector salud, López Aliaga destacó la experiencia de los hospitales solidarios, señalando que han permitido atender la demanda en capitales de provincia.

Según explicó, este modelo debería replicarse en más regiones del territorio nacional para ampliar la cobertura y reducir las brechas de atención médica.

Elecciones y presentación del plan de gobierno

El candidato afirmó que quienes planean votar por él en las próximas elecciones generales buscan “un verdadero cambio”, mayor tranquilidad y mejores servicios en educación y salud.

Finalmente, adelantó que el 12 de febrero presentará al equipo responsable de los 18 ejes de su plan de gobierno, documento que será difundido a nivel nacional y que detallará las acciones para impulsar el desarrollo del Perú en los próximos años.