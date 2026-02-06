Durante actividades de campaña en Moquegua, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) propuso suprimir la franja electoral, medida que forma parte de una propuesta legislativa promovida por su agrupación política.

En su discurso, López Aliaga afirmó que su partido propondrá un proyecto de ley para eliminar la franja electoral y el financiamiento público a las organizaciones políticas, al estimar que ninguno de estos mecanismos cumple el objetivo para el que fueron creados.

El candidato señaló que la medida fue acordada dentro de su agrupación y reiteró que Renovación Popular plantea suprimir la franja electoral transmitida en diversos medios de comunicación.

Asimismo, el candidato señaló que su agrupación elaboró un análisis sobre la asignación de la franja electoral en más de 300 medios de comunicación y consideró que su utilización no es la más adecuada.

Bajo esa línea, sostuvo que tanto la franja electoral como la asignación de dinero del Estado partidos políticos deberían eliminarse.

En su intervención, López Aliaga afirmó que la creación de partidos políticos no debe convertirse en un sustento económico y señaló que estas agrupaciones no deberían acceder a recursos públicos.

El candidato cuestionó la asignación de fondos estatales para el pago de sueldos a dirigentes partidarios y señaló que dichos recursos provienen del presupuesto público.

Las declaraciones de López Aliaga se produjeron en medio del debate en torno al financiamiento público indirecto que la ONPE administra en los procesos electorales.