El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió a las negociaciones que hay para la Mesa Directiva del Congreso y cuestionó que esta sea dirigida por la bancada de Perú Libre, que -según dijo-es una organización investigada por formarse con dinero ilícito.

“Mi opinión es que el Congreso no puede desprestigiarse más (con Perú Libre a la Mesa Directiva), no se han limpiado de ‘Los Niños’ (de Acción Popular), corruptos que están en el Congreso y van contra su propia imagen. La población dice que entre ellos se protegen y hay un juego maligno donde no está el bien común de por medio sino el interés personal”, señaló López.

Asimismo, exhortó al Parlamento a no hacer más daño al país que está pasando por un momento de recuperación económica, donde varias embajadas importantes del mundo están queriendo invertir. “Ya hemos avanzando, no destruyamos, señores del Congreso colaboren”, acotó.

“En este momento, que el Congreso del Perú tenga la presidencia o la participación (en la Mesa Directiva de una bancada) que nace de un órgano delictivo (como Perú Libre) es una afrenta al país, no se puede pensar en una mínima posibilidad del daño que le han hecho al Perú, es irreparable tener un año y medio paralizado (...) en el ministerio al cual entraron vieron cómo saquear”, destacó el alcalde de Lima.Antes de ello, recordó que Vladimir Cerrón viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos y que, por ello, viene siendo investigado por ser parte de una organización criminal.

También recordó que Perú Libre fue favorecido por el Jurado Nacional de Elecciones que logró inscribir a su lista de la Presidencia con dos cuando el mandato constitucional es clarísimo con tres candidatos en la plancha presidencial.

