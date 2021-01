Rafael Santos: “En mi gobierno, todo delincuente armado será abatido”

El candidato presidencial Rafael Santos aseguró ayer que de llegar a la Presidencia defenderá al 100% los derechos de los policías. En entrevista ofrecida al programa Última Hora, de Correo, agregó que en su gestión el delincuente que porte armas será “abatido” por la Policía para preservar la seguridad ciudadana.

MIRA AQUÍ: Candidata al Congreso de UPP fue intervenida por pretender sacar ropa sin pagar en tienda de Miraflores

¿Hubo alguna posibilidad de que Perú Patria Segura (PPS) se alíe con Fuerza Popular? Le pregunto esto porque los fundadores de PPS fueron del partido del expresidente Alberto Fujimori...

No hubo conversaciones con ellos porque están en otra ala, diferente a la nuestra. Venimos renovados y somos peruanos de buena voluntad.

En el caso de que Keiko Fujimori llegue a una segunda vuelta, ¿su partido la apoyará?

No. Quiero ser enfático en esto, esta campaña no puede estar centrándose en Keiko Fujimori. La discusión de quién va primero o segundo me deja mucho que desear. Hablamos de que quien lidera las encuestas es un arquero de fútbol que no está preparado para asumir estos retos.

La Policía intervino a 493 venezolanos que ingresaron de manera ilegal al Perú. ¿Qué propuestas tiene usted sobre la migración?

Proponemos un estricto control migratorio. Ellos son bienvenidos, pero con nuestras leyes y siguiendo todos los protocolos sanitarios que exige el Perú. No podemos abrir la frontera o voltear hacia un costado y dejar que entren ilegales de manera masiva, que quitan puestos de trabajo a nuestros hermanos.

¿Continuará con la reforma policial que impulsa el presidente Francisco Sagasti?

La verdad que en este Gobierno, que compra vacunas y nos vende cuentos chinos, no confío. Además, ¿qué mensaje le das a la Policía cuando un amigo cercano al presidente es ministro del Interior?, no hay profesionalismo. Hay que fortalecer a la Policía y no experimentar con ellos. Por unos malos efectivos no se le puede tratar a la PNP como se le ha venido tratando.

¿Qué piensa sobre el cargamontón que se le hizo al PNP?

Es una falta de respeto. Viene una persona, le pega y la Policía no puede responder. El oficial para nosotros es quien tiene que ir a enfrentar a esa maldita corrupción y delincuencia.

¿Qué planteará en seguridad ciudadana?

Respaldaremos al 100% los derechos humanos de los policías que combaten la delincuencia, y también a las víctimas de los delincuentes. El delincuente armado va predispuesto a morir, todo delincuente armado, en mi gobierno va a ser abatido, y si hay algún problema con las ONG que los defienden, nosotros la vamos a enfrentar, y si habría que salirse del Pacto de San José, se generarán todos los mecanismos para que así sea.

¿Usted se inocularía con las vacunas chinas?

Con el cuento chino, yo no cuento.

Si llega a ser presidente, ¿se vacunaría a modo de ejemplo?

Para empezar, lo primero que haría sería comunicar a mi población qué cosa se está comprando y las condiciones en que se compran.

¿Está en contra de las vacunas?

No, pero sí de la desinformación que hay sobre ellas.

¿Qué propondría?

Invertir en nuestros doctores e investigadores para que, mientras que traigamos una vacuna, podamos preparar a los peruanos desparasitándolos con ivermectina.

¿Qué piensa sobre los gobiernos que ha tenido el Perú en los últimos años?

Olvidémonos de este mal rato que estamos viviendo con estos gobiernos trasnochados, que son de izquierda. Llamémoslo con todas sus letras: son gobiernos que lo único que hacen es generar pobreza y malestar. Son verdugos.

Perfil

Rafael Santos es empresario. Desarrolló estudios militares en la Escuela de Reserva del Ejército del Perú y se graduó como capitán de Artillería. Fue alcalde de Pueblo Libre en los periodos del 2006-2010 y 2010-2014. Hoy postula a la presidencia.