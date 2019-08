Rafael Vela sobre Chaglla: Nos preocupa la intromisión al acuerdo con Odebrecht

Síguenos en Facebook

El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que le preocupa las intromisiones respecto a lo estipulado en el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasilera Odebrecht, la cual solicitó la devolución de S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, en Huánuco.

“Cualquier tipo de divergencia o discusión respecto a la ejecución de la sentencia tiene que ser resuelta dentro de la ley y nosotros estamos sometidos a la ley. En ese aspecto, sí nos preocupa la intromisión y la posibilidad de que, en términos de lo que debería ser una respuesta de carácter autónoma, esté sometida a turbulencias permanentes que nada de bien hacen porque esto es un asunto técnico”, afirmó en diálogo con Exitosa.

La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra opinó la semana pasada que el daño causado por la constructora Odebrecht al país es tan grande que “no correspondería” la “devolución” de dinero que solicitaron por la venta de Chaglla.

“Creo que este daño es tan grande que no podríamos, no correspondería -desde mi punto de vista- hacer una devolución, cuando puede que, de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos”, refirió el mandatario.

Al respecto, Rafael Vela indicó que confían en la “autonomía de los funcionarios del Ministerio de Justicia”, a quienes se les ha remitido un informe en el que se señala que la firma Norberto Odebrecht y algunas de sus empresas vinculadas no tienen investigaciones o procesos penales fuera del acuerdo de colaboración eficaz.

“El Ministerio Público hace un análisis de legalidad primero. Ya hemos emitido una opinión legal, luego de eso confiamos en la autonomía de los funcionarios del Ministerio de Justicia porque si fuera de otra manera, imagínense lo que determinaría una declaración pública respecto a lo que sería la solución de carácter técnico que implica la interpretación en la ejecución de la sentencia premial”, dijo.

Por eso, reiteró que las “intromisiones” son “inaceptables” ya que el caso podría llegar a la vía legal.

“Las intromisiones de esta naturaleza son inaceptables porque esto es un trabajo de carácter técnico que incluso puede llegar a ser judicial y nosotros siempre nos hemos sometido a la judicialidad, de tal manera que todos nuestros escenarios buscan respetar el acuerdo porque aquí nadie estuvo obligado a firmar, todos hicimos un trabajo profesional y lo sometimos a un control de legalidad de un juez”, señaló.

Finalmente, Vela expresó su respeto por el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, a través del cual se está obteniendo nueva información sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos.

“Desde el punto de vista institucional, respetamos el acuerdo y exigimos al resto que lo respeten, por eso es que la empresa -de la misma manera que exigimos el respeto institucional- también la empresa está sometida a esta exigencia, por eso ayer se ha cumplido con esta diligencia sin ningún tipo de condicionamiento”, precisó sobre el interrogatorio realizado ayer en Brasil.