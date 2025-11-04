El exvicepresidente y uno de los líderes de Acción Popular, Raúl Diez Canseco, se pronunció sobre las elecciones internas en el partido de la lampa que tiene seis precandidatos presidenciales.

Desde su punto de vista, la mejor opción era ir con la modalidad de un militante un voto y no con la modalidad de elección por delegados.

“Lamentablemente hay un fraccionamiento en el partido. Tenemos la gran oportunidad de demostrarle al país que hay un partido que quiere sacar al Perú adelante. Candidatos como Víctor Andrés García Belaunde o Alfredo Barnechea son los que le devuelven la esperanza al Perú”, afirmó.

En diálogo con Correo, dijo que ambos precandidatos de la lampa son de primer nivel y le recuerdan mucho a Belaúnde.

“Lo que hay que recuperar es la honestidad, la veracidad y la transparencia para gobernar”, apuntó.

‘Vitocho’ es uno de los precandidatos presidenciales de la lampa. (Foto: B. Arroyo)

El líder de la lampa estuvo presente en el evento CADE Ejecutivos 2025.

En otro momento, calificó como una “vergüenza” el caso de “Los Niños” que involucra a congresista de Acción Popular vinculados a una red criminal que habría liderado el expresidente.

“Quiero hablar del Perú y creo que esta elección nos tiene que permitir elegir algo mejor. Hay muchos candidatos que me proyectan esperanza. Las elecciones de abril van a ser muy buenas”, dijo.

Alfredo Barnechea es uno de los precandidatos de la lampa. Foto: ANDINA

“Lo que más me entusiasma es la presencia de Jerí que entró en medio del caos pero tiene voluntad y fortaleza y eso hay que apoyarlo”, agregó.