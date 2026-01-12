El congresista Raúl Doroteo restó importancia a la reunión informal que sostuvo el presidente José Jerí con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte. Según un reportaje de Cuarto Poder, Zhihua Yang contrató en dos oportunidades al hermano de la expresidenta.

Al respecto, Doroteo señaló que no encuentra nada ¨irregular¨ en la reunión y en la vestimenta que utilizó el mandatario para asistir hasta el edificio en San Borja.

“Usted ve que ando sin seguridad. Cuando yo ando en mi región y ando sin nada todo el mundo se me acerca”, justificó el legislador.

En esa línea, agregó que el jefe de estado debería brindar mayores detalles para esclarecer la situación, sin embargo, evitó cuestionar la visita que no fue registrada oficialmente.

“El debió ampliar la información. Él ha sacado un comunicado, deberíamos ampliarlo un poco más para saber de qué se trató el tema”, expresó Doroteo.

Sobre el paro de transportes

Por otro lado, el parlamentario no agrupado se refirió al próximo paro de transportes ante la falta de efectividad de las medidas de seguridad planteadas por el Ejecutivo. Sobre eso, Doroteo planteó que las Fuerzas Armadas deberían encargarse de asumir el control de seguridad durante el estado de emergencia.

“No queremos soldados parados en la esquina. Las fuerzas armadas están preparadas para hacer el servicio de inteligencia”, afirmó ante la prensa.

Ante la posibilidad de un adelanto de fecha de la suspensión del servicio, el congresista sostuvo que continua a la espera del balance que brindarán los dirigentes al finalizar la reunión con el presidente Jerí.

“Esperemos que lleguen a un buen acuerdo. Han manifestado los dirigentes que algunas empresas de transportes están recibiendo resguardo policial pero no completan todos”, respondió el ex integrante de Acción Popular.

Evita cuestionar agresión de Kira Alcarraz

Finalmente, el legislador admitió que su colega Kira Alcarraz se excedió al agredir a un trabajador del SAT. Sin embargo, evitó tomar una postura crítica y mantuvo la presunción de inocencia de la parlamentaria no agrupada.

“Hay excesos seguramente hay que analizar. Hay que escuchar sus descargos. Lo que pueden mostrarse las imágenes aparentemente puede haber unos excesos”, señaló Doroteo.