El 26 Juzgado Penal de Lima rechazó el hábeas corpus que presentó la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo contra la prisión preventiva que se le impuso a raíz de la investigación por el caso Ecoteva.

Luego de 11 meses, la instancia judicial declaró improcedente el recurso que buscaba anular la medida limitativa contra el exmandatario que afronta un pedido de extradición en Estados Unidos .

La fiscalía peruana acusa al ex jefe de Estado por beneficiar ilegalmente a la constructora Odebrecht con la adjudicación de la obra Interoceánica Sur en los tramos 2 y 3.

Apelación

Roberto Su, abogado de Toledo en Perú, interpuso recurso de apelación contra la resolución N° 01, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, referida a la audiencia de prueba anticipada en la que declarará el empresario peruano-israelí Josef Maiman.

El examigo de Toledo está sujeto a la colaboración eficaz, la cual firmó con la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc en el proceso por los casos Ecoteva y Odebrecht.

Según se sabe, el examigo de Toledo aportó pruebas con documentación y ofreció su versión de los hechos, como las transferencias de dinero que Odebrecht giró a sus cuentas a favor del exmandatario.

Dan on

Por su parte, Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante el régimen de Toledo, dijo a Correo que desconoce en qué situación legal se encuentra el exmandatario y que no mantiene ninguna comunicación con Eliane Karp.

“Yo no estoy en contacto con él, pero entiendo que (su detención) le ha afectado mucho y los profesionales allí (en EE.UU.) lo han certificado. Yo no me comunico con ellos”, dijo.

En otro momento, el exfuncionario de seguridad palaciego especuló en el sentido de que las autoridades estadounidenses preferirían que el expresidente pida su extradición a Perú para agilizar el proceso.