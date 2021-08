Desde su creación en julio de 1983, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) se convirtió en un organismo clave y especializado de la Policía para investigar y denunciar los actos de terrorismo en el país.

Antes denominada como Dircote era una de los pocas instancias del gobierno de Fernando Belaúnde Terry que daba buenas nuevas en la lucha antiterrorismo a nivel nacional.

Ante ello, el Ministerio del Interior de ese entonces decidió cambiar la nominación a Dircote, que en ese año fue comandada por el general PIP, Augurio Saldívar Campos.

Hoy, al parecer, la fría sede de la Dircote, ubicada en la avenida España, en el Centro de Lima, fue objeto de polémica por un extraño operativo de seis equipos de la Inspectoría General de la Policía Nacional (PNP), realizados los últimos miércoles y jueves 11 y 12 de agosto, según reveló El Comercio.

El primer operativo se llevó a cabo el pasado miércoles durante la mañana y en un contexto llamativo a raíz de la reciente investigación que abrió el Ministerio Público al premier Guido Bellido; al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón y el congresista, Guillermo Bermejo, de la bancada del lápiz, por el delito de terrorismo.

De hecho, la Fiscalía de Huánuco dispuso que sea la misma Dircote la que inicie las diligencias, tomando las declaraciones de los investigados, de los colaboradores eficaces y testigos que se encuentran bajo su custodia para esclarecer los hechos materia de investigación.

Además, como se conoce, la propia Dircote hizo un seguimiento a Pedro Castillo cuando lideró una facción del Conare, gremio del magisterio asociado al Movadef.

ola de críticas. El operativo generó una ola de críticas y cuestionamientos en el Congreso de la República así como de exintegrantes de organismos de inteligencia y exministros de Estado.

La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva (Acción Popular), por ejemplo, manifestó su preocupación por esta diligencia policial.

“Causa preocupación y alarma la extraña intervención a la DIRCOTE. En la lucha contra el terrorismo este Grupo Especial siempre fue fundamental”, dijo Alva en su cuenta twitter.

Hace una semana, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que fuentes de primera mano en la Policía le aseguraron que el Ejecutivo estaría presionando a la Dircote para que no profundice en las investigaciones por pertenencia a Sendero Luminoso contra Guido Bellido.

“Ha habido de parte del ministro del Interior, Juan Carrasco, una presión a oficiales de alta graduación de la Dircote para que dejen, digamos, disminuyan, llámenlo ustedes como quieran, la investigación al señor Bellido, el premier”, manifestó.

Ayer, Basombrío escribió: “Un capítulo más de una historia siniestra y vergonzosa. No recuerdo nunca algo parecido. La Dircote presionada desde Corpac y más arriba. Y las razones son obvias”.

En tanto, el analista en temas de terrorismo Pedro Yaranga indicó, en su cuenta Twitter, que esta intervención busca “amedrentar a oficiales de la Dircote, y pretender apagar las investigaciones por terrorismo a varios miembros del gabinete Bellido y congresistas de Perú Libre. Y el ministro?”

Por su parte, el abogado constitucionalista Luciano López dijo que el ministro Carrasco puede ser pasible de una “estación de preguntas” en el Congreso de la República.

“Y digo estación de preguntas porque, para mí, es mejor que la interpelación porque permite repreguntas. El control político es más eficiente. Pero el Perú necesita explicaciones al respecto. Y urgentes”, manifestó López.

INDIGNACIÓN

El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya también se sumó a los cuestionamientos por el citado operativo.

”La información que está en poder de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) es sumamente sensible y cualquier manipulación de ella atenta directamente contra la seguridad nacional”, dijo en Twitter.

Luego, remarcó que hay miembros del gabinete ministerial investigados por sus vínculos con “grupos extremistas y subversivos” en delitos de terrorismo, lo que, a su juicio, “debilita la imparcialidad total de las citadas investigaciones en curso”.

El congresista y vocero de Avanza País, José Williams Zapata, pidió que la Policía Nacional aclare este operativo “para no generar más suspicacias”.

“La Dircote es un organismo de la Policía especializado en inteligencia para detectar organizaciones subversivas en las ciudades como en las zonas rurales. Lo recomendable es que la Policía aclare en qué consistió este operativo para no generar más suspicacias”, dijo a este diario Williams, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)

Entre tanto, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, fue más severo en su juicio y señaló que este operativo respondería a “un acto de hostilización” por parte del gobierno de turno para detener las investigaciones por terrorismo que involucran a miembros del gabinete y congresistas de Perú Libre.

“Es claramente un acto de hostilización contra la Dircote que, como sabemos, ha identificado a Pedro Castillo en las marchas del Conare-Movadef, al premier Guido Bellido y al congresista Guillermo Bermejo por sus vínculos con el VRAEM. Prácticamente, todas las autoridades del gobierno están vinculadas al terrorismo”, dijo Rospigliosi.

“La Dircote maneja información sensible que vincula a las actuales autoridades del gobierno con el terrorismo y que no es transmitida a las demás instancias de la Policía para que no caiga en manos del enemigo”, añadió Rospigliosi.

Bellido: “Intervención fue a varias dependencias”

La Policía Nacional confirmó ayer que la Inspectoría General de la PNP realizó un operativo de supervisión y control a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), pero como parte de un plan anual de inspecciones que se desarrolla anualmente a diferentes órganos de la institución policial.

En un comunicado, refirió que en atención a ese “plan” se desarrolló la visita a la Dirección de Turismo, a la Dirincri, a la Dirección de Seguridad Ciudadana y a la Direccion de Sanidad de la PNP, entre otras más.

La institución policial señaló que del resultado de las acciones efectuadas no se encontraron novedades de trascendencia o de mayor relevancia.

“Las visitas de inspección que desarrolla la Inspectoría se realizan de acuerdo al marco normativo vigente sobre los aspectos de administración (...), no alcanzando a las investigaciones ni acceso a documentos o expedientes que forman parte de las mismas”, indicó.

Ante las sospechas de una posible intervención a las investigaciones de la Dircote, el inspector general de la PNP Roy Ugaz descartó cualquier tipo de suspicacia sobre el tema en cuestión y dijo que solo vieron aspectos administrativos que está exento de la actividad operativa.

“La Inspectoría General revisa las inspecciones en lo que es netamente lo administrativo, nosotros no vamos a hacer inspecciones que tengan relación con cualquier situación de operación de las diferentes direcciones”, enfatizó.

De otro lado, informó que hasta la fecha han sido seis las direcciones de la PNP que su despacho visitó, entre ellas, la unidad contra el terrorismo.

“Obviamente se encuentras unas observaciones que son levantadas. Luego, tenemos algunos plazos que nos regula nuestra normativa. No hay relevancia en las inspecciones”, concluyó.