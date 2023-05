Tras conocerse que la Mesa Directiva del Congreso, que dirige José Williams Zapata (Avanza País), regaló una billetera a las congresistas de la República, a pocos días de la celebración del Día de la Madre, algunas legisladoras dieron su opinión al respecto.

En diálogo con Correo, la parlamentaria Kira Alcarraz (Podemos Perú) señaló que desconocía de ese obsequio y que no participó en la actividad que organizó la administración del Legislativo para las madres.

Por ello, la legisladora indicó que evalúa no recibir la billetera, ya que es algo que se paga con el dinero de los peruanos y que hay cosas más importantes en la que se deben enfocar los parlamentarios.

A su turno, su colega Norma Yarrow (Avanza País) señaló que desconoce sobre el regalo de billetera, pero no precisó si lo recibirá o no. Sin embargo, la parlamentaria consideró que ese caso no debe ser un tema en cuestión existiendo problemas más importantes en el país en la que se encuentra enfocada, por ejemplo, el crecimiento de infectados por dengue en el norte.

Desde la óptica de Susel Paredes, la Mesa Directiva se vuelve a disparar a los pies al entregar dicho obsequio y da entender al Perú que “estamos en una realidad paralela” con lujos innecesarios. Recordó que ella devolvió el celular que le otorgan como parlamentaria.

En la tarjeta de regalo que acompañaba a la billetera se lee: “Este valeroso sacrificio que a diario hace para sacar adelante a su familia y trabajar por el Perú es digno de aplaudir y de admirar. La Mesa Directiva le rinde homenaje y reconocimiento a usted por ser soporte y motivación de vuestra familia”.

