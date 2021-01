El congresista Rennán Espinoza, quien se inscribió como militante en el partido Victoria Nacional en el 2020, defendió la propuesta que planteó el candidato presidencial de su agrupación política, George Forsyth, de renunciar a los fondos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destinará para que puedan acceder a propaganda en los medios de comunicación de su elección.

“No es ningún gesto para la tribuna, es un tema real, sincero y obedece a un análisis claro de lo que está pasando en el mundo y nuestro país. Estamos en una segunda ola (de coronavirus) y lo que más necesitamos es todos los recursos disponibles para el Estado para dar prioridad a lo que es importante”, señaló en declaraciones a RPP.

Espinoza respondió así a las críticas que surgieron contra Forsyth tras la publicación de un video esta semana, en el cual asegura que renuncian al millón y medio de soles que le corresponde a Victoria Nacional para acceder a espacios de propaganda.

El Perú necesita decisiones y recursos para combatir la pandemia. Por ello, Victoria Nacional rechaza el dinero otorgado por la ONPE para la propaganda electoral y pedimos que se use para fortalecer la atención contra la COVID 19. ¡Una vida vale más que cualquier publicidad! pic.twitter.com/frjoYxzRZ2 — George Forsyth (@George_Forsyth) January 14, 2021

En total, 21 de los 22 partidos políticos que accederán a este financiamiento han concluido con el proceso de seleccionar los medios a través de los cuales difundirán sus spots publicitarios. Solo Victoria Nacional tiene pendiente concluir el proceso para el cual se le han otorgado dos días más de plazo.

El partido político Victoria Nacional inició la selección de spots por S/ 1’440,755.89. Al no haber culminado el proceso, se le ha otorgado 2 días calendario, de conformidad con el art 136.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, para terminarlo. pic.twitter.com/V8O2E2Mjc2 — ONPE (@ONPE_oficial) January 16, 2021

“[Se ha dicho que no es dinero en efectivo sino espacios contratados por la ONPE] Es la manera más fácil de explicarlo con facilidad porque la población no entiende tecnicismos. Si bien no hay dinero físico, nunca lo hay, sí hay una valoración de 1,5 millones de soles que el partido distribuye en los medios para que la ONPE los pueda contratar [...] En términos prácticos, es dinero para publicidad. ¿Necesitamos eso en estos momentos?”, indicó Espinoza.

Sobre el cuestionamiento contra Forsyth por pedir que un dinero que ya está en manos de la ONPE para una finalidad específica y que no puede ser redirigido de manera arbitraria, tal y como pide el exalcalde de La Victoria, Rennán Espinoza también negó que se trate de una inexactitud.

“Victoria Nacional ha dicho que no va a recibir esta asignación. Devuélvanlo al tesoro público, asignen en esta emergencia nacional el mejor destino. La propuesta es que sea para el sector salud [...] Úsenlo para intensificar medidas sanitarias de lucha contra el COVID-19 (en el proceso electoral)”, exhortó el legislador.

Espinoza concluyó asegurando que la campaña política que están realizando sin el financiamiento de la ONPE es a través de los pocos aportes que reciben de sus simpatizantes.

“El financiamiento es de personas que quieran apoyar, que son pocos. La situación económica del país no permite que las personas entreguen dinero para repartir volantes”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: “Para fin de año debería estar vacunada toda la población”, afirma Bermúdez