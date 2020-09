El congresista Rennán Espinoza anunció este martes que ha tomado la decisión de renunciar a la bancada de Somos Perú, de la que era vocero titular, debido a que no hubo respuesta respecto a su pedido de suspender a Guillermo Aliaga, quien, según un aspirante a colaborador eficaz, habría conversado con el exjuez Walter Ríos para supuestamente favorecer en un proceso judicial a su tío Eduardo Aliaga.

A través de su cuenta de Twitter, Espinoza dijo haber esperado un “gesto de desprendimiento” del también segundo vicepresidente del Congreso, sin embargo, este no se produjo. En esa línea, le deseó éxitos a Somos Perú y confesó sentir “un gran dolor” por haber tomado esta decisión.

“Ante los graves hechos que involucran a un miembro de mi bancada, solicité su suspensión, pero al no obtener una respuesta ni un gesto de desprendimiento de su parte, he decidido presentar mi renuncia a la vocería de la bancada y de Somos Perú”, escribió.

“Lamento que las circunstancias, sumadas entre varias, me hayan obligado a tomar esta decisión. Lo pensé, medité y con gran dolor me voy. Hay cosas que no se pueden tolerar. Éxitos y buen viento a Somos Perú”, indicó Espinoza.

Más temprano, Espinoza solicitó el retiro del congresista Guillermo Aliaga de la bancada y del partido, luego de que en los últimos días se revelara los presuntos vínculos del abogado con el exjuez Walter Ríos y otros integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Como vocero de Somos Perú solicité el retiro del congresista Guillermo Aliaga por los graves hechos conocidos. Espero tener una respuesta en los próximos minutos por tratarse de un tema muy grave”, señaló.

El lunes 31 de agosto Aliaga renunció a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, luego de que un aspirante a colaborador eficaz, en el marco de la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo relacionara a Walter Ríos, quien actualmente cumple prisión preventiva por pertenecer a la referida organización criminal.

El parlamentario de Somos Perú- en una carta enviada al presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular)- argumentó que su salida del referido grupo de trabajo busca “evitar cualquier tipo de comentario y/o suspicacia respecto de mi actuar”. Aunque precisó que su decisión “no obedece a aceptaciones de ningún tipo de comentario contra mi persona”.