La bancada de diputados de Renovación Popular pidió la salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional, luego del ataque ocurrido este domingo en Trujillo. A través de un comunicado, la agrupación parlamentaria cuestionó los resultados de la Policía Nacional frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado y sostuvo que el reciente ataque registrado en La Libertad evidencia la necesidad de modificar la conducción de la institución policial.

Asimismo, solicitó que el Ejecutivo adopte medidas para recuperar el orden y reforzar la seguridad ciudadana. La bancada también expresó sus condolencias a los familiares de las cuatro personas asesinadas durante el ataque.

La bancada explicó que considera necesario modificar la conducción policial ante los recientes hechos de violencia. Su comunicado plantea que el Gobierno intervenga de manera inmediata para garantizar la seguridad de la población.

“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Condenamos el ataque criminal en Trujillo y nos solidarizamos con las familias afectadas.



Exigimos la renuncia inmediata del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.#DiputadosRP #Trujillo #RenovaciónPopular pic.twitter.com/uxL9sKzjBj — Bancada Diputados Renovación Popular (@diputados_rp) August 30, 2026

Ataque dejó cuatro muertos y un secuestrado

El hecho ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, donde cuatro personas fueron atacadas a balazos. Durante el mismo episodio, un empresario minero fue obligado a subir a un vehículo y permanece con paradero desconocido.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. El empresario secuestrado fue identificado como Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, natural de Chillia, en la provincia de Pataz.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron observar que los responsables del ataque utilizaban prendas similares a las que emplean los agentes de la Policía Nacional. El vehículo en el que se produjo el atentado es un Ford Bronco registrado a nombre de Millenium J&J S.A.C., empresa dedicada al transporte de carga por carretera.