El vocero titular de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que su grupo parlamentario exige la renuncia de cinco ministros para poder dialogar con el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido.

El legislador leyó un pronunciamiento de su bancada en el que se pide retirar a los integrantes del Consejo de Ministros que supuestamente están “vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso”.

“[Pedimos que] se disponga la renuncio de los ministros de Estado que actualmente presentan cuestionamientos al haber sido vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso así como otros de orden legal”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Dentro de los cuales se encuentran los siguientes ministros: Héctor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores; Walter Ayala, ministro de Defensa; Juan Carrasco, ministro del Interior; Iber Maraví Olarte, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo; y Anahí Durand Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, señaló.

Montoya dijo encontrarse a la espera “del cumplimiento de estos requerimientos” y consideró que, pese al pedido, la presencia de Bellido genera que “todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional está en riesgo” y, por ello, el primer ministro “también” debería evaluar su dimisión al cargo.

En esa línea, dijo esperar que el Ejecutivo “sincere” el rol que cumple el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el Gobierno y le pidió al mandatario Pedro Castillo hacer lo que dijo “en su mensaje a la Nación”.

“Queremos que se cumplan esta condiciones para sentarnos a conversar, estamos observando que el Gobierno viene realizando acciones cambiando a la gente y poniendo a personas que no tienen capacidad específica para el puesto que van a desempeñar. Queremos que esto pare y se calme el Gobierno para que haga lo que dijo inicialmente cuando dio su discurso llamando a la unidad de los peruanos”, manifestó.

“Que quede claro para el Gobierno que tiene que modificar su conducta, la que está llevando no nos lleva a ningún lugar bueno. Que defina el presidente que es el que gobierna y que se sincere el asesoramiento de Cerrón porque no lo debe tener. El presidente elegido es el señor Castillo, no el señor Cerrón y eso tiene que quedar claro”, indicó.

