La bancada de Renovación Popular envió un oficio al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas, solicitándole que convoque a un pleno extraordinario para debatir la censura contra el presidente José Jerí. La solicitud se produce tras el rechazo del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, a la moción presentada con 79 firmas.

En el documento remitido al despacho de Waldemar Cerrón, Renovación Popular acusa a Rospigliosi de actuar de forma indebida.

“Solicitarle se sirva convocar de manera urgente a la realización de un pleno extraordinario al amparo del artículo 50 del Reglamento del Congreso, en atención a que el presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi de la bancada de Fuerza Popular, de manera ilegal y arbitraria, ha ‘rechazado de plano’ nuestro oficio que contiene 79 firmas”, indica el oficio.

La bancada sostiene que el Reglamento del Congreso no exige como requisito de admisión la validación de firmas, por lo que consideran improcedente el rechazo del titular del Parlamento.

Disputa por número de firmas válidas

Fernando Rospigliosi informó que solo 29 de las 79 firmas presentadas resultaron válidas tras la verificación con el sistema del Reniec. El presidente del Congreso señaló que convocará al pleno únicamente si se subsanan las firmas observadas.

Renovación Popular cuestiona el sistema de validación. La bancada afirma que al realizar el procedimiento por su cuenta, detectaron 38 firmas válidas, no 29 como reportó Rospigliosi. Además, sostienen que el sistema presenta fallas técnicas.

El grupo parlamentario afirma que Rospigliosi “públicamente ha manifestado estar en contra del debate de las mociones de censura” contra José Jerí. La bancada sostiene que se están poniendo “excusas” para no realizar la convocatoria.

Procedimiento reglamentario

El oficio fue remitido al despacho de Waldemar Cerrón Rojas y se espera una respuesta en las próximas horas. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, ante la negativa del presidente de la Mesa Directiva, la convocatoria puede ser asumida por el siguiente vicepresidente.

Sin embargo, en caso de que Waldemar Cerrón no llegara a convocar una sesión extraordinaria, la facultad recaería en el tercer vicepresidente, Ilich López. En última instancia, podría asumir la convocatoria el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno.

Ante el rechazo de la convocatoria, el congresista Edgard Raymundo reveló que en el Congreso se estarían reuniendo firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por su gestión al frente de la Mesa Directiva.

Esta información se suma al conflicto generado por la negativa del titular del Parlamento a convocar el pleno extraordinario solicitado por múltiples bancadas para debatir la censura contra el presidente José Jerí.