El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que Piero Corvetto debería dar un paso al costado como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a raíz de las demoras en la instalación de mesas de sufragio en las Elecciones Generales 2026.

El burgomaestre señaló que considera una “medida adecuada” la ampliación del horario de instalación de las mesas de sufragio y de la jornada de votación. No obstante, insistió en que Corvetto debe dar un “paso al costado”, al advertir que existiría responsabilidad administrativa y penal por lo ocurrido esta mañana en diversos locales de votación.

“Me parece una medida adecuada, porque hemos detectado, algunas autoridades esta situación. Y creo que, agradeciendo a los medios de comunicación que también lo han venido difundiendo, no se hubiera logrado lo que me están anunciando, y me parece saludable”, declaró a RPP.

“Sin embargo, hay responsabilidades de los funcionarios que deben dar un paso al costado. Quien dirige y quien está a cargo de la ONPE, el señor Piero Corvetto... Esto tiene que tener una responsabilidad, desde el punto de vista administrativo, pero también penal, porque ustedes saben que hay un delito de omisión funcional, que está contemplado en el artículo 177”, añadió.

Horas antes, en sus redes sociales, Reggiardo se refirió al tema y calificó la demora como un hecho “histórico y escandaloso”.

“Señores de la ONPE, la demora histórica y escandalosa en apertura de mesas de sufragio en la ciudad de Lima que represento, y que afecta a vecinos del Rímac, San Borja, VES, SJM, Comas, entre otros, exige la renuncia mañana mismo del Sr. Piero Corvetto”, sostuvo.