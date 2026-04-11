El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó sobre el hallazgo de un movimiento financiero vinculado al expresidente Pedro Pablo Kuczynskiy presuntamente atribuido al proyecto Rutas de Lima. Según explicó, se trata de una transferencia por 3.5 millones de dólares que la Municipalidad Metropolitana considera relevante dentro de sus investigaciones.

La información fue presentada durante una conferencia de prensa realizada por la comuna. En dicho espacio, se detalló que el hallazgo forma parte de un proceso de acceso a información financiera obtenido en el extranjero.

Origen del hallazgo

El alcalde explicó que los datos fueron obtenidos mediante un procedimiento legal desarrollado en Estados Unidos. Este mecanismo permitió acceder a registros bancarios vinculados a operaciones relacionadas con la concesión.

“Lo que nos ha llegado como información relevante, que es lo que hemos dicho desde la convocatoria a la conferencia de prensa de hoy, referida al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es una transferencia que fue realizada el 2 de julio del año 2014, y que guarda cierta relación con una operación de cierre financiero del día 7 de julio, días después del mismo año, que tiene que ver precisamente con el contrato de la Municipalidad de Lima con Rutas de Lima. Entonces, ahí hay mucho por aclarar, por esclarecer y por profundizar. Eso es lo que puedo compartir respecto a ese hallazgo, que para nosotros y para el esclarecimiento de las investigaciones va a ser vital”, reveló.

¿Cuál es la relación con Rutas de Lima?

De acuerdo con lo señalado por la Municipalidad de Lima, la fecha de la transferencia coincide con momentos clave del proceso contractual del proyecto vial. Este elemento ha sido considerado dentro del análisis que realiza la comuna sobre la concesión.

La información obtenida apunta a una operación financiera realizada a través de una entidad bancaria en el extranjero. El depósito habría sido dirigido a una cuenta vinculada a una empresa con participación del exmandatario.

Durante la conferencia, el alcalde también hizo referencia a la situación de José Miguel Castro, quien fue exgerente municipal y aspirante a colaborador eficaz. En ese contexto, el burgomaestre planteó una reflexión sobre la coincidencia entre los testimonios brindados en vida por el exfuncionario y los hallazgos recientes.

“Una pena, por ejemplo, tener que comentar que un aspirante a colaborador eficaz, que además confesó mucho de lo que hoy estábamos comprobando, y lamentablemente él ya no está entre nosotros. El señor José Miguel Castro, que dejó de existir y probablemente haya habido ahí alguna intencionalidad de callarlo. Y con los hallazgos que hoy estamos encontrando, estamos más convencidos de que algo raro sucedió ahí. Lo digo con mucho respeto por su familia, pero sin ninguna duda las cosas se aclaran en el tiempo”, sostuvo.

Detalles sobre la transferencia

La gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Liz Belissa Jorg Lizano Gálvez, también brindó precisiones sobre el movimiento financiero detectado. En su intervención, explicó la relación entre la fecha del depósito y las operaciones contractuales del proyecto.

“Pueden ustedes ver ahí el nombre que se les ha alcanzado, cuyos accionistas era el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el señor Sepúlveda, ¿no? [¿Cuánto es el monto que recibe esa empresa?] 3.5 millones de dólares, el 7 de julio, fecha muy coincidente con ciertas ejecuciones de índole contractual del proyecto Rutas de Lima, concesión vial, que como conocen ha sido caducada el 4 de diciembre de 2025”, indicó.

La Municipalidad de Lima indicó que los datos fueron obtenidos a partir de información financiera localizada en Estados Unidos. Estos registros permitieron identificar movimientos vinculados al origen de la concesión del proyecto Rutas de Lima.

Según lo expuesto, los fondos habrían sido transferidos desde una entidad financiera estadounidense hacia una cuenta asociada a la empresa Latin American Enterprise. Esta compañía tenía como accionistas al expresidente y a su socio Gerardo Sepúlveda.

Continuidad de las investigaciones

Las autoridades municipales señalaron que este hallazgo será incorporado a las investigaciones en curso sobre la concesión vial. El objetivo es esclarecer la relación entre los movimientos financieros y los procesos contractuales analizados.

La comuna indicó que continuará con las diligencias correspondientes para profundizar en el caso. Estas acciones buscan aportar elementos que permitan determinar responsabilidades en el marco de la normativa vigente.