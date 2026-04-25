El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que se registran al menos 27 eventos vinculados a actas rotas, destruidas o robadas tras las elecciones generales de 2026.

El jefe policial señaló que estos hechos ocurrieron en distintas regiones y comprometieron el manejo del material electoral administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Por lo menos 27 eventos a nivel nacional de actas rotas, destruidas, de actas hurtadas de personal de la ONPE, actas encontradas en la vía pública, otras dejadas en taxis”, declaró en el Parlamento.

Durante una mesa de trabajo en la que también participó el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, el comandante cuestionó la lentitud del Ministerio Público para asumir estos casos y pidió mayor articulación institucional.