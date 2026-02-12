La congresista Kelly Portalatino y candidata al Senado para las Elecciones Generales 2026, visitó hoy el hospital Goyeneche en Arequipa, pero fue reprochada por algunos pobladores y una médico del nosocomio, quien le dijo a la parlamentaria ser médico general y no contar con una especialidad.

Durante el intercambio de palabras, la parlamentaria acusó a la trabajadora de difamarla por llamarla corrupta. Luego de terminar su inspección en las diferentes áreas del nosocomio, Portalatino aprovechó los medios para anunciar que denunciará a la médico, luego de averiguar sus datos completos, por presuntamente llamarla corrupta y menospreciar su trabajo.

“Estoy como congresista de la República, mi equipo técnico está aquí, estoy en función, no se puede renunciar por la Constitución Política. Quiero aprovechar en manifestar que lamentablemente una colega me está menospreciando de médico cirujano, discriminado porque dice que no soy especialista. Eso es lamentable porque no reconoce el trabajo, vamos a denunciar a la señora, médico, Mirian Delgado H., quien ha estado difamando”, dijo la parlamentaria, luego de inspeccionar el nosocomio.

A diferencia de otras autoridades como consejeros y regidores, quienes están obligados a solicitar licencia sin goce de haber para realizar sus campañas electorales, los congresistas continúan en funciones, pero también aprovechan para realizar sus campañas.

Portalatino alegó que no llevaba algún símbolo de su campaña y de esta forma argumentó que no era una actividad proseletista, sino una inspección como parte de sus funciones.

VIDEO