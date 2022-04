Brutalidad. ¿Puede haber otra definición? Una ola de repudio generó ayer el primer ministro Aníbal Torres al emitir una desatinada frase de elogio a la figura del asesino Adolfo Hitler, dictador alemán responsable de una masacre.

El hecho se produjo cuando el premier daba inicio al IV Consejo de Ministros Descentralizado, en Huancayo, Junín. En el evento participaban también congresistas de la región, autoridades locales y representantes de organizaciones civiles. El objetivo era discutir soluciones frente a las protestas en el marco del paro de transportistas y agricultores de los últimos días.

Torres Vásquez destacaba la importancia de que se realicen obras de infraestructura al considerarlas como las “venas” y “arterias” en “el ser humano para poder sobrevivir, para poder avanzar”. Acto seguido, incluyó en su exposición a Hitler y al dictador italiano Benito Mussolini.

“Les pongo un ejemplo, Italia, Alemania eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y convirtió Alemania en la primera potencia económica del mundo”, manifestó, sin que se le mueva un músculo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) desde el Coliseo Wanka.

Tras ello, el premier recalcó que “tenemos que esforzarnos” para mejorar las vías de comunicación no solo para fortalecer la conectividad entre regiones, sino que esto se traduzca en mayores beneficios comerciales.

“Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación. No solamente las que nos conducen de una ciudad a otra, sino también, aunque sea de momento una buena trocha que conduzca de una trocha para una vía de comunicación amplia o hacia un mercado”, manifestó.

Es preciso señalar que, de acuerdo a los historiadores, lo expresado por Torres no es exacto y responde a “uno de los mitos construidos en torno a Hitler para dar lugar a su defensa”. Los artículos de investigación dan cuenta que fue en realidad Konrad Adenauer, fundador de la democracia cristiano alemana y alcalde de Colonia, quien desarrolló la primera autopista de Alemania.

La intervención de Torres no tardó mucho en recibir el rechazo de todos los frentes.

TRES VECES. Luego, Torres tuvo una segunda intervención sobre Hitler. Para entonces, ya había llegado Pedro Castillo.

Al tomar la palabra, esta vez con el jefe de Estado a su lado, Torres Vásquez intentó justificar sus expresiones y señaló que “si tuviéramos una educación de calidad” en el Perú, “seríamos plenamente conscientes que no hay ser humano absolutamente bueno, ni absolutamente malo”.

“Si habíamos puesto como ejemplo en Alemania las vías de comunicación, es un hecho real. Eso no quiere decir que Adolfo Hitler no sea considerado como un gran criminal y que todos aquellos que lo secundaron fueron procesados, sancionados por los gravísimos delitos que cometieron”, refirió.

Más tarde, en un tercer intento para explicar sus desafortunadas palabras y frente al reporte de instituciones que rechazaban lo dicho, Torres ofreció disculpas al embajador de Israel en Perú, con quien -dijo- buscará reunirse para conversar.

“Mencioné el caso de la infraestructura construida en Alemania en la época nazi, lo hice a título de ejemplo, pero no hay que malentender las cosas, no es que esté tomando la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal y sus seguidores fueron condenados”, recalcó.

RECHAZO TOTAL. Tras todo ello, las embajadas de Alemania e Israel en Lima respondieron al premier.

A través de sus redes sociales, la embajada de Alemania indicó que ese personaje no es “referente adecuado como ejemplo de ningún tipo”.

“Adolf Hitler fue un fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania, la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario, Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo”, se lee en una publicación compartida vía Facebook.

Por su parte, la embajada de Israel lamentó “que el discurso político peruano incluya a referentes como Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad”.

“Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos, elogiarlo es una ofensa para las víctimas de esa tragedia mundial”, precisó la legación en Lima.

Por su parte, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuestionó -vía Twitter- al premier por su referencia al líder nazi a través de la cual habría ofendido también a los peruanos.

“Lo dicho por el premier Aníbal Torres, elogiando al genocida Hitler, ha ofendido a los miles de peruanos que esperan respuestas claras desde el gobierno. Le exijo al Ejecutivo sensatez para dirigirse a nuestro pueblo y generar decisiones concretas ante esta dura crisis”, señaló.

A su vez, la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, dijo que “urge la salida” del premier, quien puso “como ejemplo de gestor de obras a Adolf Hitler, el dictador más sanguinario de los últimos tiempos”. Susel Paredes (Partido Morado) también exigió su dimisión.

Karol Paredes, de Acción Popular, lamentó lo dicho por Torres e indicó que “sus prejuicios lo llevan a obviar los actos genocidas del mayor asesino de la historia”.

Por la noche, se supo que Sonaly Tuesta, viceministra de Cultura, renunció a su cargo luego de que criticara las frases de Torres y se le pidiera su salida.

Desde el oficialismo, Alex Flores, de Perú Libre, consideró “una vergüenza que el premier Aníbal Torres cite como ejemplo a un fascista y genocida como Hitler”. “Ahora entendemos de donde provienen medidas erróneas como el fallido toque de queda. Queda claro que sin coherencia ideológica y programática los cambios no serán posibles”, señaló.

SE SUMA. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo manifestó sus rechazo a lo dicho por el premier y señaló que sus expresiones “reflejan el profundo desconocimiento de la historia y muestran el desprecio por los millones de víctimas que originó el nazismo”.

“Las atrocidades cometidas por Hitler obligaron a la humanidad a comprender el carácter universal de los Derechos Humanos y la obligación del Estado de respetarlos y protegerlos”, refirió.