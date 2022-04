El exministro de Economía, Alonso Segura, cuestionó al Congreso de la República, luego de que la Comisión de Economía aprobara un texto que faculta un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/18,400) de los fondos de las AFP.

“Me parece irresponsable y populista del Congreso. Lo que se está haciendo es hipotecando el futuro de esas personas. El problema es que cuando en el futuro ya no se tenga la capacidad de generar ingresos y aparecen gastos imprevistos”, argumentó.

El extitular de Economía, consideró que hace dos años, cuando estábamos en el pico de la pandemia del COVID-19 era una medida que se podía entender, sin embargo, en estos momentos no.

“Los afiliados de las AFP en general no son gente de pobreza, no son los segmentos de vulnerabilidad. Hay que recordar que se han tenido múltiples retiros por montos importantes y si bien el empleo no se ha recuperado, digamos que no estamos en esta circunstancia (inicios de pandemia)”, agregó.

En entrevista con RPP, el economista también refirió que esta no es la primera norma populista que el Parlamento aprueba, pues hace poco aprobaron la ley de devolución del dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que se estima en más de S/40 mil millones a favor de los fonavistas.

Para Segura, el Congreso cree que puede hacer lo que quiere y, lamentablemente, está replicando los malos hábitos de populismo del Parlamento anterior.