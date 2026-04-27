Un informe periodístico reveló un presunto copamiento partidario en el Ministerio de Salud (Minsa) durante los gobiernos de Pedro Castillo y principalmente en el la expresidenta Dina Boluarte, periodo en el que dicha cartera estuvo mayoritariamente bajo influencia de Alianza para el Progreso (APP).

De acuerdo a la Unidad de Investigación de Latina Noticias, a l menos 589 afiliados a APP trabajaron en el Minsa , lo que evidenciaría una presencia significativa de militantes en puestos dentro de la institución. Esta situación se da en un contexto electoral en el que los ciudadanos han sancionado en las urnas a partidos percibidos como orientados a intereses propios.

El informe también señala que 188 de estos trabajadores son egresados de universidades vinculadas a la familia del líder de APP, César Acuña, como la Universidad César Vallejo y la Universidad Señor de Sipán, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles vínculos y favoritismos.

Asimismo, se detalló que el costo total de estas contrataciones habría superado los 37 millones de soles en planillas, lo que implica un impacto considerable en los recursos públicos destinados al sector salud.

La investigación también identificó la presencia de militantes de otras agrupaciones políticas, como Somos Perú y Perú Libre, igualmente cuestionadas por el electorado.