Un reportaje televisivo reveló que una camioneta vinculada al empresario Zamir Villaverde fue vista frente al local de campaña del candidato presidencial Wolfgang Grozo, líder del partido Integridad Democrática. El vehículo llegó hasta la sede política ubicada en la cuadra 18 de la avenida Ignacio Merino, en el distrito limeño de Lince, en medio de cuestionamientos sobre la relación entre ambos.

Las imágenes difundidas por el programa dominical Cuarto Poder registran el momento en que la camioneta negra intenta estacionarse frente al ingreso del local partidario . El registro fue realizado la mañana del viernes 13 de marzo durante una jornada de actividades en la sede de campaña del exgeneral de la Fuerza Aérea del Perú.

Fuente: Cuarto Poder.

Nuevos vínculos con el empresario

De acuerdo con el informe periodístico, la unidad fue identificada mediante registros vehiculares que la vinculan con el empresario Villaverde. Este hallazgo resulta clave luego de que el candidato negara publicamente todo tipo de vínculos con el empresario investigado en casos de corrupción relacionados con el gobierno de Pedro Castillo.

Las dudas sobre el vínculo entre ambos se intensificaron luego de que el empresario difundiera un video en redes sociales afirmando que conoce al exgeneral desde 2018. En ese pronunciamiento también relató una serie de reuniones, encuentros sociales y conversaciones que, según su versión, se extendieron al menos hasta 2021.

El empresario aseguró que durante ese periodo ambos coincidieron en diversos espacios vinculados a temas políticos y de seguridad. En su relato incluso sostuvo que el entonces general de la Fuerza Aérea lo visitó en su domicilio para conversar sobre asuntos relacionados con la coyuntura política.

El informe periodístico también menciona la existencia de conversaciones de WhatsApp y fotografías que evidenciarían encuentros entre ambos durante ese periodo. En los chats se pueden apreciar coordinaciones para reuniones y menciones a otros personajes vinculados a la política.

Fuente: Cuarto Poder

Grozo reconoce omisión en sus declaraciones

En medio de estas revelaciones, el candidato negó previamente mantener una relación personal con el empresario. En una declaración pública ofrecida antes de la difusión de los registros, el aspirante presidencial descartó cualquier cercanía.

En otra entrevista el exgeneral sostuvo que no existía ningún vínculo con el empresario investigado. “No me une ningún vínculo, no hay ninguna amistad, no es mi amigo”.

Tras la difusión del reportaje, el candidato fue consultado por la prensa sobre la presencia del vehículo frente a su local de campaña. Sin embargo evitó responder directamente hasta en dos oportunidades y finalmente admitió omitir la información sobre los encuentros con Villaverde.

“Que admito el error, no, por mi falta de recordación y pido la disculpa del caso. A todos, ¿no? A todos. Soy un ser humano, ha habido este error por omisión y lo vuelvo a decir”, expresó.

Otros cuestionamientos

El reportaje también identificó que el nombre del candidato figura como integrante del equipo de transferencia del gobierno de Pedro Castillo en el Ministerio de Defensa.

El aspirante a la presidencia negó haber participado en ese proceso y atribuyó la inclusión de su nombre a un exalumno que habría utilizado su información personal sin autorización. Según su versión, la persona habría accedido a datos como su DNI y su número telefónico.

El candidato indicó que identificó al supuesto responsable luego de solicitar información al Centro de Altos Estudios Nacionales.

“Ese alumno porque he tenido que pedir la relación al CAEN, porque no lo tenía mapeado, se llama Abner Trujillo Romero”, justificó.

Villaverde responde sobre la camioneta

Ante los cuestionamientos por la aparición de la camioneta del empresario, el propio Villaverde sostuvo que el vehículo se encuentra asignado a su exesposa como parte de un acuerdo de seguridad. Según explicó, la mujer habría acudido al lugar debido a una amistad con una integrante de la campaña política del candidato.

El empresario detalló que la camioneta pertenece a una empresa vinculada a sus actividades comerciales.

“La señora Marilin es mi exesposa, con quien me encuentro separado desde hace varios años y como parte de un acuerdo por seguridad tiene asignada una camioneta de mi empresa Villaverde Transport SAC”, comentó.

Villaverde también afirmó que su exesposa mantendría una relación de amistad con una colaboradora del equipo político del candidato. Por ello indicó que esta conexión habría motivado la visita a la sede de campaña ubicada en el distrito de Lince.

Las versiones contrapuestas sobre la relación entre ambos continúan generando cuestionamientos sobre la transparencia del candidato durante la campaña.